Чоловік збирав гриби у горах і зірвався з обриву

У неділю, 13 серпня, у горах на Львівщині під час збирання грибів 35-річний чоловік впав з 10-метрового обриву. Рятувальники спільно з правоохоронцями витягували грибника з провалля. Його госпіталізували з переломом стегна.

За даними ДСНС Львівщини, інцидент трапився у неділю вранці у селі Тур’є Самбірського району (раніше Старосамбірський район). 35-річний чоловік під час збирання грибів в лісі впав з обриву вистою близько 10 метрів, отримав травму ноги та не міг самостійно рухатись.

Постраждалого витягли та транспортували до лікарні

Друзі чоловіка намагалися самостійно надати допомогу, проте їх зусилля виявилися марними.

Рятувальники за допомогою рятувальної мотузки та медичної дошки витягли постраждалого та транспортували його до карети швидкої допомоги. Чоловіка з переломом стегнової кістки госпіталізували в Старосамбірську районну лікарню.