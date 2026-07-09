Віталій Жикович під час засідання Печерського суду, 9 липня 2026 рік

Печерський районний суд Києва 9 липня обрав запобіжний захід колишньому правоохоронцю Віталію Жиковичу. Його та ще співробітника ГУР Владислава Реута правоохоронці підозрюють у вбивстві 39-річної Анастасії Березовської, якій закидають замах на підсанкційного дніпровського бізнесмена Вадима Єрмолаєва в Монако. Про це повідомляє «Радіо Свобода».

Суддя обрав Віталію Жиковичу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без внесення застави. Під час засідання адвокат підозрюваного клопотав про цілодобовий домашній арешт з носінням електронного браслета для свого підзахисного. Сам Жикович не виступав під час засідання.

Віталій Жикович – 49-річний колишній поліцейський та ексспівробітник СБУ. Після початку повномасштабного вторгнення він також долучився до тероборони. У 2014 році Жикович був військовослужбовцем «Правого сектору». За інформацією онлайн-видання NV, яке цитує прокурора, Жикович є уродженцем Азербайджану.

Адвокат Анатолій Іванов повідомив кореспонденту «Суспільного», що його клієнт провини не визнає, проте підтвердив, що Реут і Жикович знайомі.

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«З матеріалів справи виходить, що спочатку інший підозрюваний Владислав Реут зізнався у вбивстві (Анастасії – ред.) Березовської, але потім відмовився від своїх показів і почав стверджувати, що її вбив Жикович», – сказав він.

Як писав ZAXID.NET, раніше суд відправив під варту без права на заставу іншого підозрюваного – співробітника ГУР МО Владислава Реута.

Замах на Єрмолаєва та вбивство Березовської – що відомо

29 червня у Монако біля будинку 58-річного підсанкційного дніпровського бізнесмена Вадима Єрмолаєва пролунав сильний вибух. Сам Єрмолаєв і його син зазнали поранень, а його супутниці Анні Насобіній через тяжкі травми ампутували ноги.

3 липня слідство повідомило про підозру 39-річній громадянці України Анастасії Березовській, яку згодом оголосив у розшук Інтерпол. За даними правоохоронців, підозрювана в теракті навмисно змінювала зовнішність, щоб виглядати як чоловік та підклала сумку з вибухівкою біля входу до будинку Єрмолаєва, коли помітила його сім’ю ввечері 29 червня.

Відомо, що з початку повномасштабного вторгнення Анастасія Березовська проживала в Німеччині. За місцем проживання підозрюваної у німецькому Франкфурті-на-Майні провели обшуки. Також правоохоронці знайшли та обшукали її авто.

Увечері 6 липня під Києвом виявили тіло Анастасії Березовської. У 39-річної жінки були вогнепальні поранення в голову. За даними слідства, Березовську вбили після її повернення до України автобусом. Відомо, що 1 липня вона прибула в Україну після замаху на родину в Монако.

7 липня прокурори оголосили підозру колишньому співробітнику правоохоронних органів та чинному офіцеру Головного управління розвідки у справі про умисне вбивство українки Анастасії Березовської. Слідство встановило, що вони переказували жінці гроші й перевірялися на причетність до замаху в Монако. Згодом один із фігурантів повідомив правоохоронцям про вбивство Березовської та вказав на співучасть другого підозрюваного.

8 липня журналісти «Схем» (проєкт «Радіо Свободи») повідомили, що одним із підозрюваних є співробітник ГУР Владислав Реут, який назвав ймовірним спільником Віталія Жиковича.