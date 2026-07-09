Владислав Реут під час судового засідання у Печерському райсуді Києва, 9 липня 2026 рік

У четвер, 9 липня, Печерський районний суд міста Києва взяв під варту працівника Головного управління розвідки Міністерства оборони Владислава Реута без права внесення застави. Його підозрюють у вбивстві підозрюваної у підриві сімʼї дніпровського олігарха Вадима Єрмолаєва в Монако Анастасії Березовської. Про це повідомили кореспонденти «Суспільного» та «РБК-України» зі зали суду.

Суддя задовольнив клопотання прокурора, який просив для 33-річного Реута запобіжний захід у вигляді 60 діб тримання під вартою без права внесення застави. Водночас сторона захисту була не проти арешту з альтернативою внесення застави.

Прокурор повідомив, що один із двох підозрюваних уже дав свідчення та показав місце, де було закопано тіло Березовської. Ідеться про ліс поблизу села Юрів Бучанського району Київської області.

Владислав Реут у залі суду заявив, що смертельний постріл зробив інший підозрюваний – колишній поліцейський Віталій Жикович, а сам він діяв під примусом.

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Реут також заявив, що готовий і надалі співпрацювати зі слідством, не заперечує проти тримання під вартою та погоджується пройти поліграф.

Адвокат Анатолій Іванов повідомив «Суспільному», що Жикович своєї провини не визнає.

«З матеріалів справи виходить, що спочатку інший підозрюваний Владислав Реут зізнався у вбивстві (Анастасії – ред.) Березовської, але потім відмовився від своїх показів і почав стверджувати, що її вбив Жикович», – сказав він.

Замах на Єрмолаєва та вбивство Березовської – що відомо

29 червня у Монако біля будинку 58-річного підсанкційного дніпровського бізнесмена Вадима Єрмолаєва пролунав сильний вибух. Сам Єрмолаєв і його син зазнали поранень, а його супутниці Анні Насобіній через тяжкі травми ампутували ноги.

3 липня слідство повідомило про підозру 39-річній громадянці України Анастасії Березовській, яку згодом оголосив у розшук Інтерпол. За даними правоохоронців, підозрювана в теракті навмисно змінювала зовнішність, щоб виглядати як чоловік та підклала сумку з вибухівкою біля входу до будинку Єрмолаєва, коли помітила його сім’ю ввечері 29 червня.

Відомо, що з початку повномасштабного вторгнення Анастасія Березовська проживала в Німеччині. За місцем проживання підозрюваної у німецькому Франкфурті-на-Майні провели обшуки. Також правоохоронці знайшли та обшукали її авто.

Увечері 6 липня під Києвом виявили тіло Анастасії Березовської. У 39-річної жінки були вогнепальні поранення в голову. За даними слідства, Березовську вбили після її повернення до України автобусом. Відомо, що 1 липня вона прибула в Україну після замаху на родину в Монако.

7 липня прокурори оголосили підозру колишньому співробітнику правоохоронних органів та чинному офіцеру Головного управління розвідки у справі про умисне вбивство українки Анастасії Березовської. Слідство встановило, що вони переказували жінці гроші й перевірялися на причетність до замаху в Монако. Згодом один із фігурантів повідомив правоохоронцям про вбивство Березовської та вказав на співучасть другого підозрюваного.

8 липня журналісти «Схем» (проєкт «Радіо Свободи») повідомили, що одним із підозрюваних є співробітник ГУР Владислав Реут, який назвав ймовірним спільником Віталія Жиковича. Адвокат Жиковича заявив, що його клієнт провини не визнає, проте підтвердив, що Реут і Жикович знайомі.