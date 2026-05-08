Підозрюваного відправили на гауптвахту за рішенням суду 7 травня

Центральний районний суд Дніпра обрав запобіжний захід для військовослужбовця, якого підозрюють у жорстокому побитті бійця 155-ї бригади ЗСУ. Його взяли під варту без права внесення застави. Про це у четвер, 7 травня, повідомили у спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Східного регіону у коментарі «Українській правді».

За рішенням суду підозрюваний перебуватиме на гауптвахті щонайменше до 4 липня.

«Слідчим суддею задоволено погоджене прокурором клопотання слідчого та обрано підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання на гауптвахті строком до 4 липня», – йдеться у повідомленні.

За даними ЗМІ, йдеться про оператора БпЛА Анатолія Руденка. Йому інкримінують порушення статутних правил взаємовідносин між військовослужбовцями, катування та дезертирство в умовах воєнного стану.

Слідство встановило, що 1 травня на території військової частини у Дніпрі підозрюваний почав публічно знущатися з військовослужбовця 155-ї бригади. Згодом він витягнув потерпілого зі строю та кілька разів ударив його по голові, через що той знепритомнів. Після цього, за версією слідства, нападник зв’язав руки військовому пластиковими стяжками та завдав ще щонайменше десять ударів руками й ногами по голові та обличчю.

Постраждалого госпіталізували. Медики діагностували у нього закриту черепно-мозкову травму, струс мозку, численні забої та гематоми.

Видання «Слідство.Інфо», посилаючись на власні джерела, повідомило, що до побиття військовослужбовця може бути причетний боєць 425-го окремого штурмового полку «Скеля».

У самому полку заявляють, що постраждалий є військовослужбовцем 155-ї бригади, який до березня 2026 року проходив службу у 425 полку «Скеля». А підозрюваний у побитті наразі служить у 210-му окремому батальйоні безпілотних систем та перебуває у його складі ще з червня 2025 року.

У заяві полку окремо підкреслили, що 425-й полк «Скеля», 155-та механізована бригада та 210-й батальйон безпілотних систем є різними військовими частинами, які мають окрему структуру підпорядкування. Разом з тим співрозмовник «Української правди» уточнив, що хоча фігурант справи формально закріплений за військовою частиною 7379, яка відповідає 210-му батальйону, на момент інциденту він був відряджений до військової частини 4862 – тобто до полку «Скеля».

Попри офіційне розмежування підрозділів, за інформацією УП, між ними існує тісний кадровий та організаційний зв’язок. Зокрема, командир 155-ї механізованої бригади Станіслав Лучанов раніше обіймав посаду начальника штабу полку «Скеля». Водночас командир 210-го батальйону безпілотних систем із позивним «Немо» донедавна був заступником командира цього ж полку.

За інформацією правоохоронців, 4 травня підозрюваний самовільно залишив місце служби та виїхав до Кіровоградської області та 7 травня його вдалося затримати.