Понад 20 мирних мешканців загинули через російські атаки по Одещині, ще 10 ракет були випущені й по Миколаєву, а у Херсонській фіксують випадки дезертирства серед російських військових. Вони втікають в окупований Крим, але незабаром і звідти доведеться втікати, бо Крим – це Україна.

ZAXID.NET підсумовує сто двадцять восьмий день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Одещину сколихнула сьогодні велика трагедія. Росіяни обстріляли житловий будинок та бази відпочинку в Білгород-Дністровському районі. Одна ракета влучила в 9-поверховий житловий будинок, ще дві – в бази відпочинку, що розташовані в селі Сергіївка. Уже відомо, що кількість загиблих унаслідок ворожих ударів перевищує 20 осіб.

Одна з баз відпочинку в Сергіївці, яку обстріляли росіяни, належала Молдові і була призначена для реабілітації дітей з важкими захворюваннями. Після початку пандемії коронавірусу центр був тимчасово закритий, у ньому залишався мінімальний персонал.

Вночі, а також вранці росіяни здійснили ракетні удари по Миколаєву, по місту було випущено близько 10 ракет. Ракетний обстріл був і у Харкові, а Чернігівщину росіяни атакують з мінометів. Ситуація на сході залишається важкою.

У Херсонській області фіксують випадки дезертирства серед російських військових. Найчастіше російські військові намагаються добратися у Крим через Арабатську стрілку.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 1 липня втрати Росії серед особового складу становлять понад 35 750 військових. Також було знищено:

танків – 1 577 (+4);

бойових броньованих машин (ББМ) – 3 736 (+10);

артилерійських систем – 796 (+6);

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 246 (+0);

засобів протиповітряної оборони – 105 (+1);

літаків – 217 (+0);

гелікоптерів – 186 (+1);

автомобільної техніки і цистерн з паливом – 2 610 (+8);

катерів/кораблів – 15 (+1);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 645 (+4);

спеціальна техніка – 61 (+0);

крилаті ракети – 143 (+0).

Втрати ЗСУ та мирного населення

Унаслідок ворожих атак по Одещині сьогодні загинула щонайменше 21 людина.

Рятувальники виявили нові фрагменти тіл під завалами ТРЦ у Кременчуці. Наразі відомо про 19 загиблих.