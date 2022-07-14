Росіяни завдали ракетних ударів по центру Вінниці: відомо про влучання трьох ракет, ще дві вдалося збити за допомогою ППО. Загинули щонайменше 23 людини та ще 64 госпіталізовані. ZAXID.NET підсумовує 141 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Три ракети влучили по центру Вінниці: по офісному центру і паркінгу біля місцевого будинку побуту. Станом на 19:40 відомо про 23 загиблих та 64 госпіталізованих. За даними Генштабу, ворог обстріляв Дорошівку та Грабовське на Сумщині, обстрілів зі ствольної та реактивної артилерії, мінометів знову зазнав Харків і Харківська область. Обстріли продовжуються на Донеччині, Херсонщині і в Запорізькій області. Штурм ворога в районі Курульки був безуспішних.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 14 липня втрати Росії серед особового складу становлять близько 37 870 військових. Також було знищено:

танків – 1 667 (+18);

бойових броньованих машин (ББМ) – 3 852 (+20);

артилерійських систем – 840 (+1);

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 247 (+0);

засобів протиповітряної оборони – 109 (+0);

літаків – 219 (+2);

гелікоптерів – 188 (+0);

автомобільної техніки і цистерн з паливом – 2 720 (+16);

катерів/кораблів – 15 (+0);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 681 (+3);

спеціальної техніки – 67 (+0);

крилатих ракет – 155 (+0).

Втрати ЗСУ та мирного населення

Унаслідок ракетного удару по центру Вінниці загинули 23 людини, ще 64 госпіталізовані. Ідентифікувати наразі вдалося лише шість тіл. Відомо про влучання трьох ракет, ще дві вдалося збити за допомогою ППО. У списку зниклих безвісти залишаються 42 людини.