ЗСУ знищили ворожі склади з боєприпасами на півдні України, відбили кілька атак на Луганщині. Росіяни ж пошкодили розподільчий пристрій на Запорізькій АЕС, а також продовжують атакувати мирні міста.

ZAXID.NET підсумовує сто сімдесят третій день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Уночі росіяни обстріляли Сумщину, вдарили по Миколаєву, де пошкодили навчальний заклад і готель. Прильоти були й на Харківщині, у самому Харкові російські військові влучили у багатоповерхівку, є загиблий. Ворожі атаки були зафіксовані й на Дніпропетровщині, прикордонні Чернігівщині, а також на сході.

За попередню добу, ЗСУ ліквідували розвідгрупу росіян та відбили вісім атак на Луганщині. На півдні наші захисники знищили ще два ворожі склади з боєприпасами.

Запорізька АЕС працює з ризиком порушення норм радіаційної та пожежної небезпеки, росіяни обстріляли низку корпусів і пошкодили розподільчий пристрій.

У тимчасово окупованому Енергодарі росіяни захопили ще одне підприємство – відділення Василівського відділу державної установи «Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб».

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 15 серпня втрати Росії серед особового складу становлять понад 43 750 військових. Також було знищено:

танків – 1 876 (+12);

бойових броньованих машин (ББМ) – 4 141 (+15);

артилерійських систем – 985 (+5);

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 261 (+0);

засобів протиповітряної оборони – 136 (+0);

літаків – 233 (+0);

гелікоптерів – 195 (+1);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 787 (+3);

крилатих ракет – 187 (+0);

катерів/кораблів – 15 (+0);

автомобільної техніки і цистерн з паливом – 3 044 (+5);

спеціальної техніки – 92 (+1).

Втрати ЗСУ та мирного населення

На війні з Росією загинув один із найкращих льотчиків України Антон Листопад. Окупанти вдарили по Харкову, загинула людина.