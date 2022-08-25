Міністр оборони прогнозує хороші новини з фронту до кінця 2022 року, біля Мелітополя партизани підірвали штаб окупантів з підготовки «референдуму», росіяни продовжували завдати удари по Запоріжжю, Харківщині, Дніпропетровщині та Київщині.

ZAXID.NET підсумовує сто вісімдесят третій день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Росіяни обстріляли з артилерії місто Оріхів на Запоріжжі, також були зафіксовані обстріли на Харківщині. У обох випадках, на жаль, є загиблі. Ворожі атаки були й на Дніпропетровщині, зокрема у Кривому Розі, також вночі ракетний удар нанесли по одній з громад під Києвом.

Російські окупанти розмістили свою військову техніку на відстані 60 метрів від п’ятого реактора Запорізької АЕС в Енергодарі. Такі дії можуть призвести до порушення систем охолодження реакторів.

Партизани підірвали штаб окупантів з підготовки «референдуму» біля Мелітополя.

Міністр оборони України Олексій Резніков прогнозує, що до кінця 2022 року українці матимуть «хороші новини» щодо ситуації на фронті.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 25 серпня втрати Росії серед особового складу становлять понад 45 850 військових. Також було знищено:

танків – 1 929 (+5);

бойових броньованих машин (ББМ) – 4 245 (+2);

артилерійських систем – 1 037 (+1);

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 272 (+6);

засобів протиповітряної оборони – 148 (+1);

літаків – 234 (+0);

гелікоптерів – 202 (+3);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 828 (+9);

крилатих ракет – 196 (+0);

катерів/кораблів – 15 (+0);

автомобільної техніки і цистерн з паливом – 3 160 (+0);

спеціальної техніки – 99 (+0).

Втрати ЗСУ та мирного населення

Щонайменше по одному загиблому є унаслідок обстрілів на Запоріжжі та на Харківщині.