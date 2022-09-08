Підсумки 197 дня війни
Наші перемоги і втратиСофія Лазуркевич, 0
ЗСУ звільнили понад 20 населених пунктів на харківському напрямку. Морпіхи знищили взводний пункт росіян на Херсонщині, а у Мелітополі підірвали штаб окупантів із підготовки псевдореферендуму.
ZAXID.NET підсумовує сто дев’яносто сьомий день війни та коротко розповідає про наші перемоги і втрати.
Звідки атакували
У Генштабі повідомили про звільнення понад 20 населених пунктів на харківському напрямку. Українські військові вклинилися в оборону ворога на глибину до 50 км.
Росіяни знову обстріляли Харків з реактивних систем залпового вогню, відомо про двох загиблих. Вночі був «прильот» у Запоріжжі, спрацювала система ППО. Ворожі обстріли були й на Дніпропетровщині, півдні та сході.
ЗСУ відбили атаки росіян в районі дев’яти населених пунктів: Костянтинівка, Дібрівне, Григорівка, Зайцеве, Майорськ, Миколаївка Друга, Первомайське та Кам’янка.
Морпіхи знищили взводний пункт росіян на Херсонщині, а у Мелітополі підірвали штаб окупантів із підготовки псевдореферендуму.
Втрати російських окупантів
Станом на ранок 8 вересня втрати Росії серед особового складу становлять понад 51 250 військових. Також було знищено:
- танків – 2 112 (+15);
- бойових броньованих машин (ББМ) – 4 557 (+37);
- артилерійських систем – 1 226 (+32);
- реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 305 (+5);
- засобів протиповітряної оборони – 159 (+3);
- літаків – 239 (+2);
- гелікоптерів – 210 (+2);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 884 (+4);
- крилатих ракет – 214 (+0);
- катерів/кораблів – 15 (+0);
- автомобільної техніки і цистерн з паливом – 3 344 (+24);
- спеціальної техніки – 110 (+1).
Втрати ЗСУ та мирного населення
Унаслідок обстрілів Харкова двоє людей загинули.