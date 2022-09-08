ЗСУ звільнили понад 20 населених пунктів на харківському напрямку. Морпіхи знищили взводний пункт росіян на Херсонщині, а у Мелітополі підірвали штаб окупантів із підготовки псевдореферендуму.

ZAXID.NET підсумовує сто дев’яносто сьомий день війни та коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

У Генштабі повідомили про звільнення понад 20 населених пунктів на харківському напрямку. Українські військові вклинилися в оборону ворога на глибину до 50 км.

Росіяни знову обстріляли Харків з реактивних систем залпового вогню, відомо про двох загиблих. Вночі був «прильот» у Запоріжжі, спрацювала система ППО. Ворожі обстріли були й на Дніпропетровщині, півдні та сході.

ЗСУ відбили атаки росіян в районі дев’яти населених пунктів: Костянтинівка, Дібрівне, Григорівка, Зайцеве, Майорськ, Миколаївка Друга, Первомайське та Кам’янка.

Морпіхи знищили взводний пункт росіян на Херсонщині, а у Мелітополі підірвали штаб окупантів із підготовки псевдореферендуму.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 8 вересня втрати Росії серед особового складу становлять понад 51 250 військових. Також було знищено:

танків – 2 112 (+15);

бойових броньованих машин (ББМ) – 4 557 (+37);

артилерійських систем – 1 226 (+32);

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 305 (+5);

засобів протиповітряної оборони – 159 (+3);

літаків – 239 (+2);

гелікоптерів – 210 (+2);

безпілотників оперативно-тактичного рівня – 884 (+4);

крилатих ракет – 214 (+0);

катерів/кораблів – 15 (+0);

автомобільної техніки і цистерн з паливом – 3 344 (+24);

спеціальної техніки – 110 (+1).

Втрати ЗСУ та мирного населення

Унаслідок обстрілів Харкова двоє людей загинули.