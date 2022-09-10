ЗСУ відвоювали уже близько 2500 квадратних кілометрів у Харківській області, росіяни також повідомляють про втечу своїх військових з Ізюма. У Дніпрі СБУ викрила працівницю ракетно-космічного підприємства, яка шпигувала для Росії.

ZAXID.NET підсумовує сто дев’яносто дев’ятий день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Уночі росіяни випустили ракети по Дніпропетровській області, одна з них влучила у об'єкти промислової інфраструктури і спричинила пожежу. У самому ж Дніпрі СБУ викрила працівницю ракетно-космічного підприємства, яка шпигувала для Росії.

Маємо новини на Харківщині. Вночі росіяни завдали чергових ударів по області, відомо про щонайменше одну загиблу.

ЗСУ відвоювали уже близько 2500 квадратних кілометрів у Харківській області під час контрнаступу станом на 9 вересня. Зокрема, українські воїни звільнили Куп’янськ – місто, яке потрапило під окупацію через кілька днів після початку повномасштабної війни. Росіяни також повідомили про втечу своїх військових з Ізюма, який був під окупацією від початку квітня, їй передували важкі бої.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 10 вересня втрати Росії серед особового складу становлять понад 52 250 військових. Також було знищено: