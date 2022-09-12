ЗСУ продовжують відвойовувати тимчасово окуповані росіянами населені пункти. Після блискучого контрнаступу на Харківщині, повідомляють про успіхи на Херсонщині. На півдні уже звільнили близько 500 км2.

ZAXID.NET підсумовує двохсот перший день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Бійці ЗСУ звільнили ще п’ять населених пунктів на Херсонщині. Унаслідок контрнаступу на півдні України від ворога звільнили близько 500 км2. Російські окупаційні війська на південному напрямку намагаються вести переговори зі Збройними силами України про здачу в полон.

На Луганщині також є звільнені населені пункти, там, за даними очільника ОВА, триває зачистка.

Росіяни знову обстріляли критичну інфраструктуру Харкова, у місті зникло світло та припинилось водопостачання. Відомо про щонайменше одну загиблу. За словами міністра оборони, попри блискуче просування українських військ на Харківщині, святкувати перемогу ще зарано, адже ворог може невдовзі піти в контрнаступ.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 12 вересня втрати Росії серед особового складу становлять понад 52 950 військових. Також було знищено: