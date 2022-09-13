Російські військові повністю залишили Кремінну на Луганщині, на Харківщині ЗСУ розбили першу гвардійську танкову армію, яка була призначена для війни з НАТО. Українські захисники також вперше збили куплений росіянами іранський безпілотник.

ZAXID.NET підсумовує двохсот другий день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Уночі росіяни обстрілювали Нікополь і дві громади Дніпропетровської області. Станом на ранок 13 вересня російські окупанти повністю залишили Кремінну на Луганщині, але ЗСУ ще не зайшли в місто.

Виведені протягом останнього тижня з Харківської області частини російських військ були зі складу 1-ї гвардійської танкової армії, яку в Росії визначили для проведення контрударів у разі війни з НАТО.

Одна з ізраїльських компаній оборонного сектору надала Україні передові системи протидії безпілотникам. ЗСУ також вперше збили куплений росіянами іранський безпілотник.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 13 вересня втрати Росії серед особового складу становлять понад 53 300 військових. Також було знищено: