Підсумки 207 дня війни
Наші перемоги і втратиСофія Лазуркевич, 0
Унаслідок чергових атак по Дніпропетровщині є загиблі, на Харківщині медики під обстрілами намагались евакуювати пацієнтів психіатричної лікарні – на жаль, теж є жертви. Росіяни заявили про новий обстріл колонії в Оленівці, де утримуються українські полонені.
ZAXID.NET підсумовує двохсот сьомий день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.
Звідки атакували
На Дніпропетровщині знову російські обстріли. Ворог обстріляв артилерією Нікопольський район, випустивши понад 60 снарядів. Унаслідок атаки РФ загинули двоє чоловіків і ще троє людей було поранено.
Неспокійно й на Харківщині. У селі Стрілеча медики під обстрілами намагалися евакуювати пацієнтів психіатричної лікарні, четверо працівників загинули.
Російські окупанти влаштовують стрілянину на вулицях Херсона, видаючи її за контрдиверсійні заходи. У веденні вуличних боїв намагаються звинуватити українських військових.
Росіяни заявили про новий обстріл колонії в Оленівці, де утримуються українські полонені. Відомо про одного загиблого.
Ну і до хороших новин. Бійці ЗСУ знищили базу росіян у Сватовому на Луганщині, а також потопили російську баржу з технікою і персоналом.
Втрати російських окупантів
Станом на ранок 18 вересня втрати Росії серед особового складу становлять понад 54 050 військових. Також було знищено:
- танків – 2 210 (+8);
- бойових броньованих машин (ББМ) – 4 718 (+17);
- артилерійських систем – 1 309 (+3);
- реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 312 (+0);
- засобів протиповітряної оборони – 168 (+0);
- літаків – 251 (+0);
- гелікоптерів – 217 (+1);
- безпілотників оперативно-тактичного рівня – 918 (+7);
- крилатих ракет – 238 (+2);
- катерів/кораблів – 15 (+0);
- автомобільної техніки і цистерн з паливом – 3 578 (+7);
- спеціальної техніки – 122 (+1).