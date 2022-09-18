Унаслідок чергових атак по Дніпропетровщині є загиблі, на Харківщині медики під обстрілами намагались евакуювати пацієнтів психіатричної лікарні – на жаль, теж є жертви. Росіяни заявили про новий обстріл колонії в Оленівці, де утримуються українські полонені.

ZAXID.NET підсумовує двохсот сьомий день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

На Дніпропетровщині знову російські обстріли. Ворог обстріляв артилерією Нікопольський район, випустивши понад 60 снарядів. Унаслідок атаки РФ загинули двоє чоловіків і ще троє людей було поранено.

Неспокійно й на Харківщині. У селі Стрілеча медики під обстрілами намагалися евакуювати пацієнтів психіатричної лікарні, четверо працівників загинули.

Російські окупанти влаштовують стрілянину на вулицях Херсона, видаючи її за контрдиверсійні заходи. У веденні вуличних боїв намагаються звинуватити українських військових.

Росіяни заявили про новий обстріл колонії в Оленівці, де утримуються українські полонені. Відомо про одного загиблого.

Ну і до хороших новин. Бійці ЗСУ знищили базу росіян у Сватовому на Луганщині, а також потопили російську баржу з технікою і персоналом.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 18 вересня втрати Росії серед особового складу становлять понад 54 050 військових. Також було знищено: