Українські прикордонники втопили російських диверсантів, які форсували Сіверський Донець, в районі Нової Каховки ЗСУ потопили ще одну російську баржу з окупантами й технікою.

ZAXID.NET підсумовує двохсот дев’ятий день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Росіяни всю ніч вели обстріли з «Градів» по Дніпропетровській області, випустивши понад сто снарядів. Окупанти вночі також вдарили по Бахмуту, зруйнувавши багатоповерхівку.

Українські прикордонники втопили російських диверсантів, які форсували Сіверський Донець – вони відкрили вогонь по човну, яким пересувалися загарбники.

ЗСУ минулої доби знову завдали втрат російським окупантам на території Херсонської області, потопивши їхню баржу з особовим складом і технікою в районі Нової Каховки.

На адмінмежі окупованого Криму з Херсонською областю зафіксували зведення фортифікаційних споруд для російських військ. На Херсонщині росіяни також хочуть створити «добровольчі батальйони», які воюватимуть проти України.

Ватажок незаконного формування «ЛНР» підписав «закон» про так званий «референдум щодо входження до складу РФ». Російські ЗМІ заявляють, що «референдум» проведуть уже цього тижня – з 23 по 27 вересня.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 20 вересня втрати Росії серед особового складу становлять понад 54 810 військових. Також було знищено: