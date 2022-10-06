Масований удар по багатоповерхівках у Запоріжжі, росіяни вдарили ракетами по Хмельницькій області, з РСЗВ та важкої артилерії били по Дніпропетровщині, а Харків, Одеська та Миколаївська області були під прицілом ворожих дронів.

ZAXID.NET підсумовує двохсот двадцять п’ятий день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Росіяни масовано вдарили по багатоповерхівках у Запоріжжі, випустивши по житлу звичайних мешканців сім ракет. Згодом ворог ще раз атакував місто, коли рятувальники розбирали завали будинків. Унаслідок атак троє людей загинули, семеро отримали поранення.

Під час ранкової повітряної тривоги росіяни вдарили двома ракетами по Хмельницькій області. Одна з ракет впала на пустирі, інша – поруч з інфраструктурним об'єктом.

Ворог продовжує обстрілювати з РСЗВ та важкої артилерії Дніпропетровщину, а саме Нікопольський район. Вночі російські війська обстріляли три громади, але, на щастя, обійшлось без жертв. Під прицілом також стабільно перебуває Харків. За попередніми даними, росіяни застосовували дрони-камікадзе, щоб нанести удари по промислових об’єктах, унаслідок чого виникли пожежі.

Щодо ворожих дронів, то українські захисники обороняють наше небо. Лише вночі у Одеській області було знищено дев’ять ворожих дронів-камікадзе, а на Миколаївщині вранці знищили три російські безпілотники іранського виробництва.

ЗСУ працюють і над звільненням окупованих територій. Як повідомляють наші військові, з 1 жовтня ЗСУ звільнили 29 населених пунктів у Херсонській області. І працюють далі.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 6 жовтня втрати Росії серед особового складу становлять понад 61 330 військових. Також було знищено: