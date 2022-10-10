Зранку росіяни випустили понад 80 ракет по різних регіонах України. Постраждали електричні підстанції та цивільні будівлі в Києві, Львові, Рівному, Житомирі, Тернополі, Хмельницькому, Івано-Франківську, Вінниці, Прилуках, Ніжині, Конотопі, Харкові, Кременчуці, Дніпрі, Кривому Розі, Запоріжжі, Миколаєві, Одесі. Загинули щонайменше 10 людей, близько 60 отримали поранення.

ZAXID.NET підсумовує 229 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Зранку понеділка, 10 жовтня, Росія завдала масових ракетних ударів по багатьох українських містах. Повітряна тривога на всій території України почалася близько 08:00. Одразу після цього стало відомо про перші вибухи у Києві та Дніпрі. Згодом стало відомо про вибухи в Хмельницькому, Житомирі та Львові.

Загалом влучання зафіксували в 14 регіонах. Для ударів росіяни використали крилаті, балістичні, зенітні керовані ракети та ударні безпілотні літальні апарати. Українська ППО збила 43 ракети із 84, запущених по Україні, та ще 13 БпЛА. Внаслідок атаки пошкоджені близько 70 об'єктів, з яких 29 – критична інфраструктура, через що в багатьох населених пунктах виникли проблеми з електро- та водопостачанням, а також перебої з мобільним зв'язком. В Офісі президента закликали українців зменшити використання електрики у вечірній час, щоб зменшити навантаження на постраждалу енергетичну інфраструктуру.

Також продовжуються обстріли з мінометів, реактивної та ствольної артилерії, танків прикордоння Сумської області та по лінії зіткнення на Харківщині, Донеччині, Луганщині, Миколаївщині, Дніпропетровщині, Запоріжжі, Херсонщині. Особливо посилилися обстріли поблизу Запорізької АЕС, від чого постраждали не лише позиції військових, а й Нікополь, Вищетарасівка та Новокиївка Дніпропетровської області.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 10 жовтня втрати Росії серед особового складу становлять понад 62 870 військових. Також було знищено: