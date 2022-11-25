Українська енергосистема уже пройшла найскладніший етап після останньої атаки росіян. Ворожі війська продовжують обстрілювати мирні міста. Нові атаки зафіксовані у Запорізькій, Харківській, Миколаївській, Дніпропетровській областях. На сході та півдні ситуація складна. За минулу добу на Херсонщині загинули 10 цивільних, ще понад 50 – поранені.

ZAXID.NET підсумовує 275 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Росіяни протягом ночі кілька разів атакували передмістя Запоріжжя, одна з ракет влучила поруч з лікарнею, але постраждалих, на щастя, немає. У Харківській області ворог вдарив по Куп’янську. Внаслідок обстрілу відбувався витік газу з подальшим горінням, але теж без постраждалих.

У Миколаївській області росіяни з ракетних систем залпового вогню вдарили по портовій акваторії та населеному пункту Очаківської громади. Унаслідок ворожої атаки одна людина отримала контузію. Обстріли були й у Дніпропетровській області – під прицілом були дві громади у Нікопольському районі, але без жертв.

У Херсонській області ситуація залишається складною, росіяни продовжують обстрілювати Херсон та населені пункти на правому березі. За минулу добу через російські обстріли Херсонщини загинули 10 цивільних, ще 54 отримали поранення. Влада закликає мешканців за можливості евакуюватись.

Українська енергосистема уже пройшла найскладніший етап після останньої масованої ракетної атаки росіян. «Укренерго» повідомляє, що за кілька днів всіх споживачів мають перевести на планові відключення світла.

Виконавчий директор компанії ДТЕК Дмитро Сахарук стверджує, що багато інформації, яку росіяни використали для атаки на енергетичні об’єкти України, було доступно в інтернеті ще до війни. Він також вважає, що інформацію щодо ступеня пошкодження об'єктів, які атакували окупанти, росіянам здають люди на місцях.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 25 листопада втрати Росії серед особового складу становлять понад 86 150 військових. Також було знищено: