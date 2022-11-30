Росіяни обстріляли лікарню на Сумщині та деокупований Херсон, унаслідок ворожих атак є загиблі серед цивільних. Обстріли також були зафіксовані у Запорізькій, Миколаївській та Дніпропетровській областях. Ситуація на сході стабільно важка, але контрольована. Росіяни посилено б'ють по Донецькій області.

ZAXID.NET підсумовує 280 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Росіяни вранці обстріляли лікарню в Білопіллі Сумської області, через що загинув підліток. У Сумській області є значна мінна небезпека, у селі Мала Рибниця під час сільськогосподарських робіт на міні підірвався комбайнер. Мінна небезпека залишається високою й на Харківщині, яка також продовжує потрепати й від ворожих обстрілів.

Окупанти не припиняють обстріли звільненого правобережжя Херсонщини. Ранкова атака була й у деокупованому Херсоні. Відомо про щонайменше одну загиблу людину та ще одну травмовану. Уночі росіяни обстріляли ракетами газорозподільчий пункт у Запорізькій області, пожежу вдалось оперативно загасити. Також ворог завдав ударів по Дніпропетровщині та акваторії Очаківської громади на Миколаївщині.

Ситуація на сході стабільно важка, росіяни посилено б'ють по Донецькій області. Вночі були потужні обстірли позицій та околиць Торецької громади, вранці був обстріл Мар'їнки та Авдіївки з артилерії та РСЗО. Напруженою залишається ситуація в районі Озорянівки, Курдюмівки, Нью-Йорка, Північного, Південного, Шумів.

Очільник Донецької області розповів, що ситуація на Донеччині є складною, однак контрольованою. Ворог своїми наступальними діями, завдяки нашим захисникам, не може просунутись і здобути успіхів.

Кілька днів тому росіяни перекинули на авіабазу «Енгельс» в Саратовську область п’ять бомбардувальників Ту-95МС. Українська розвідка підтвердила цю інформацію та наголосила, що ця передислокація є плановим розосередженням.

Втрати російський окупантів

Станом на ранок 30 листопада втрати Росії серед особового складу становлять понад 88 880 військових. Також було знищено: