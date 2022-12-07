Уночі українські військові успішно збили ворожі безпілотники у Запорізькій, Житомирській та Дніпропетровській областях. Росія почала розширювати оборонні позиції вздовж свого міжнародного кордону з Україною та всередині Бєлгородської області. Генсек НАТО заявив, що Росія намагається заморозити війну та почати більш масштабний наступ весною.

ZAXID.NET підсумовує 287 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Російські військові знову вдарили ракетами С-300 по Запорізькій області, унаслідок атаки постраждали троє людей. Ворог також запустив шість безпілотників, проте сили оборони зуміли їх збити. Ще один безпілотник наші захисники збили на Житомирщині, яку росіяни намагались атакувати вночі.

Під прицілом ворога була й Дніпропетровщина, яку обстрілювали з «Ураганів» та важкої артилерії. Унаслідок атаки пошкоджені будинки, магазини та газопроводи. Однак і у цій області наші військові зуміли збити усі вісім безпілотників.

По прикордонних селах Сумщини росіяни стріляли із самохідних артилерійських установок. Ввечері 6 грудня противник випустив чотири ракети по Краматорську, але, на щастя, обійшлось без жертв.

Як інформує британська розвідка, Росія почала розширювати оборонні позиції вздовж свого міжнародного кордону з Україною та всередині Бєлгородської області, щоб ймовірно, «розпалити патріотичні почуття» у населення на тлі вигаданої загрози вторгнення українських сил.

Генсек НАТО заявив, що Росія намагається заморозити війну в Україні та почати більш масштабний наступ навесні.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 7 грудня втрати Росії серед особового складу становлять понад 92 740 військових. Також було знищено: