Сили оборони фіксують підготовку росіян до нового масованого обстрілу по Україні. Росіяни вдарили по центру для вагітних і немовлят у Херсоні, знову обстрілювали Миколаївщину. Основні зусилля росіяни зосереджують на спробах повного захоплення Донецької області, наступають на Бахмутському напрямку та хочуть взяти під контроль місто Соледар.

ZAXID.NET підсумовує 322 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Протягом середи росіяни завдали двох ракетних та 22 авіаційних ударів. Здійснив 18 обстрілів з РСЗВ, зокрема і по цивільній інфраструктурі.

Основні зусилля противник зосереджує на спробах повного захоплення Донецької області, проводить наступальні дії на Бахмутському напрямку. Намагається взяти під контроль місто Соледар та шляхи постачання наших підрозділів, зазнає великих втрат, бої тривають.

Також безуспішні наступальні дії окупанти ведуть на Авдіївському напрямку. На Куп’янському та Новопавлівському напрямках ворог намагається покращити тактичне положення, а на Лиманському, Запорізькому та Херсонському – обороняється.

Окупанти не припиняють обстрілювати Херсонщину, сьогодні вони вдарили по центру для вагітних і немовлят у Херсоні. Вночі були зафіксовані атаки з РСЗВ по Миколаївській області. Під прицілом була також Дніпропетровщина, а Сумщину обстрілювали з мінометів.

Сили оборони фіксують підготовку росіян до нового масованого обстрілу по Україні. РФ використовує безпілотники для розвідки та відправила кораблі на переспорядження.

Президент Польщі Анджей Дуда під час візиту до Львова 11 січня повідомив, що в межах міжнародної коаліції Україна отримає роту танків Leopard 2.

Втрати ЗСУ та мирного населення

Станом на ранок 11 січня втрати Росії серед особового складу становлять​ понад 112 960 осіб військових. Також було знищено: