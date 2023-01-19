Росіяни завдали чотирьох ракетних ударів та понад 30 обстрілів з РСЗВ. На Бахмутському та Авдіївському напрямках йдуть важкі бої, постійні обстріли тривають на Харківщині, Запорізькій, Херсонській та східних областях. Україну підтримують закордонні партнери – США готуються надати пакет допомоги, Швеція, Данія, Литва, Велика Британія також заявили про передачу зброї.

ZAXID.NET підсумовує 330 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Протягом четверга ворог завдав 4 ракетних удари, з них 2 – по цивільній інфраструктурі Матвіївки Запорізької області, і 15 авіаційних ударів. Окрім того, здійснив понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

На Куп’янському напрямку обстріляно райони шести населених пунктів Харківської області. На Запорізькому напрямку від танкового, мінометного та артилерійського вогню постраждали понад 15 населених пунктів

На Бахмутському та Авдіївському напрямках йдуть важкі бої. На Лиманському напрямку ворог обстріляв із усіх наявних вогневих засобів райони Новоєгорівки, Площанки, Невського, Червонопопівки, Кремінної та Серебрянського лісництва Луганської області.

Ну і про потужну підтримку України. США готуються надати Україні пакет військової допомоги на 2,5 млрд доларів. У новому пакеті не буде танків, але, ймовірно, будуть ракети для HIMARS більшої дальності.

Швеція надасть Україні артилерійські установки Archer та БМП Stridsfordon, Данія передасть Україні усі свої 155-мм самохідні гаубиці Caesar, Литва передасть Україні гелікоптери Mi-8 та зенітні установки L-70, Велика Британія надасть Україні 600 ракет Brimstone, а німецький концерн Rheinmetall готовий передати Україні понад 100 бойових танків.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 19 січня втрати Росії серед особового складу становлять​ понад 118 530 осіб військових. Також було знищено: