Українських військових відвели із Соледара, який окупанти фактично зрівняли з землею. ЗСУ не виходитимуть із Бахмута, доки там є можливість оборонятися. Німеччина офіційно погодилась передати Україні танки Leopard 2, а США нададуть батальйон танків Abrams. Американські аналітики спрогнозували як це вплине на хід війни.

ZAXID.NET підсумовує 336 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Росіяни продовжують цинічні обстріли українських міст. У Бериславі на Херсонщині окупанти влучили у місцевий продуктовий магазин. Відомо, що загинули щонайменше двоє людей і ще трьох людей поранено.

Українське командування ухвалило рішення відвести війська із Соледара Донецької області, який окупанти фактично зрівняли з землею. Наразі українські війська займають нові підготовлені позиції на околицях міста. Збройні сили України не виходитимуть із Бахмута, доки там є можливість оборонятися, ситуація в місті контрольована.

Загалом протягом середи росіяни завдали 21 авіаційний та 5 ракетних ударів. Також здійснили 27 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Зранку окупанти вкотре обстріляли Куп’янськ на Харківщині. Під постійними мінометними обстрілами перебуває Сумщина та Чернігівщина.

Ворог продовжує вести наступальні дії на Бахмутському напрямку, зазнаючи численних втрат. На Лиманському та Авдіївському напрямках вів безуспішні наступальні дії, усі атаки противника відбиті. На решті напрямків окупанти обороняються.

Президент США Джо Байден оголосив про надання Україні бойових танків Abrams. Німеччина офіційно погодилась передати Україні танки Leopard 2. Спочатку країна передасть 14 танків Leopard 2 A6 зі складів Бундесверу. Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) спрогнозували, як вплине на хід війни надання Україні західних танків.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 25 січня втрати Росії серед особового складу становлять​ понад 123 080 осіб військових. Також було знищено: