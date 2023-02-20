Повітряні сили ЗСУ повідомили, що 23-24 лютого росіяни готують кілька хвиль ракетних ударів. Окупанти все ще зосереджують сили на наступі на п’яти напрямках, зокрема на Бахмутському та Авдіївському. Сьогодні в Україну приїхав американський президент Джо Байден та оголосив про новий пакет військової допомоги.

ZAXID.NET підсумовує 362 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Сьогодні в Україну приїхав американський президент Джо Байден та оголосив про новий пакет військової допомоги. У новий пакет військової допомоги увійдуть HIMARS, боєприпаси, протитанкові системи та радари.

Понеділок почався з обстрілів у прикордонних населених пунктах Чернігівщини, які ворог обстрілював з артилерії. У Куп’янському районі Харківщини було зруйновано приватний житловий будинок, під завалами шукали жінку. Вдень вибухи лунали у Запорізькій області, влада повідомляла про роботу ППО.

Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках.

В командуванні ЗСУ підтвердили, що росіяни готують ракетні удари на роковини початку війни. Повітряні сили повідомили, що у роковини повномасштабного російського вторгнення, Росія може запустити декілька хвиль ракетних ударів, але при цьому зробити свої атаки «нестандартними».

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 20 лютого втрати Росії серед особового складу становлять​ понад 143 680 осіб військових. Також було знищено: