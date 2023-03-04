Росіяни обстріляли Запорізьку і Дніпропетровську області. Внаслідок обстрілів загинули четверо людей. Також російські війська вкотре безуспішно намагались наступати в районі Авдіївки, Мар’їнки та Вугледара, а також безуспішно оточити Бахмут.

ZAXID.NET підсумовує 373 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Окупанти з артилерії обстріляли Гуляйпільську громаду Запорізької області, загинули двоє людей. Ще три ракети росіяни випустили по Новомиколаївці. Одна з них зруйнувала сільськогосподарський об'єкт.

У Дніпропетровській області росіяни з артилерії та РСЗВ обстріляли Нікопольську громаду, пошкоджений готель. У Червоногригорівській громаді внаслідок обстрілу загинуло дві людини: 57-річна жінка та 68-річний чоловік. Пошкоджено вісім приватних будинків, дві господарські будівлі, лінію електропередач та газогін. Також житлові будинки та цивільна інфраструктура постраждали на Херсонщині.

У Сумській та Харківській областях від мінометних та артилерійських обстрілів постраждали десятки населених пунктів біля кордону. На Донеччині ворог продовжує безуспішні наступальні дії в районі Бахмута, Авдіївки, Мар’їнки та Вугледара, так само безуспішно намагається оточити Бахмут, також намагається наступати в районі Білогорівки Луганської області. У цих областях ворожих обстрілів зазнали населені пункти на межі зіткнення.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде оборону, намагається покращити тактичне положення для відновлення наступу. Здійснив артилерійські обстріли районів понад 30 населених пунктів.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 3 березня втрати Росії серед особового складу становлять​ понад 152 190 осіб військових. Також було знищено: