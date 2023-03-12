Росіяни мають величезні втрати особового складу та знову роблять безуспішні спроби прорвати лінію фронту. Продовжують застосовувати тактику терору та невибірково обстрілюють українські населені пункти. До прикладу, однією із цілей масованої ракетної та дронової атаки росіян 9 березня був пошук установок ППО Patriot, про прибуття яких в Україну повідомлялося напередодні.

СБУ остаточно підтвердила особу військового, страченого росіянами за слова «Слава Україні». Ним є Олександр Мацієвський, снайпер 163 батальйону 119 окремої бригади ТрО Чернігівської області. Президент Володимир Зеленський надав йому звання «Герой України». Тим часом Верховна Рада України планує найбільше за всю історію незалежності виділення коштів державного бюджету на військові витрати – 500 млрд грн.

ZAXID.NET підсумовує 382 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Уночі росіяни обстріляли приватні та багатоквартирний будинки в Очакові на Миколаївщині. Горіли автівки та житловий будинок, загиблих і поранених немає.

Вранці вони обстріляли Білозерку на Херсонщині, одна дівчина отримала поранення. Також російські військові застрелили психічно хвору жінку в селі Малокаховка на окупованій частині Херсонщини.

На фронті основні зусилля росіяни зосереджують на наступальних діях на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Ворог завдав ракетного удару по об’єкту цивільної інфраструктури міста Слов’янськ Донецької області, а ще 4 авіаційних удари та близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

У промисловій зоні Бахмута група наземної розвідки українських прикордонників пішла у наступ і ліквідувала «вагнерівців».

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник робить спроби прорвати оборону наших військ. Вів безуспішні наступальні дії у напрямку Дворічної, Діброви та Серебрянського лісництва.

Українські партизани підірвали залізничні колії біля Раденська на окупованій Херсонщині.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 12 березня втрати Росії серед особового складу становлять​ понад 159090 осіб військових (приблизно +1090 добу). Також було знищено: