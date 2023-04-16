Російська Федерація продовжує вести загарбницьку війну та завдавати ударів по території України із застосуванням зенітних керованих ракет, обстрілює невійськові об’єкти. На Великдень ворог продовжував обстрілювати українські міста і села. А найгарячішими й надалі залишаються Лиманський, Бахмутський, Авдіївський та Мар’їнський напрямки.

ZAXID.NET підсумовує 417 день війни і коротко розповідає про наші перемоги і втрати.

Звідки атакували

Російські воєнні злочинці на Великдень скоїли низку злочинів: обстріляли церкви в Запорізькій та Дніпропетровській областях, а також вбили двох підлітків у Снігурівці на Миколаївщині.

Ворог зазнає чималих втрат, проте не відмовляється від своїх планів щодо окупації території України. Російські окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Активно застосовує там оперативно-тактичну та армійську авіацію. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

Кількість загиблих внаслідок обстрілу Слов’янська Донецької області, який росіяни здійснили 14 квітня, зросла до 13, ще 22 людини дістали поранення.

На Великдень до України повернулися 130 військовополонених. Службовці потрапили у полон на гарячих напрямках – Бахмутському, Соледарському, Запорізькому та Херсонському.

Втрати російських окупантів

Станом на ранок 16 квітня втрати Росії серед особового складу становлять близько 182 070 осіб. Також знищено: