Поліцію викликала дружина потерпілого

Після бійки у спальному районі Чернівців до місцевої лікарні госпіталізували 47-річного чоловіка. Медики діагностували у постраждалого перелом основи черепа і наразі чоловік перебуває в реанімації. У прес-службі поліції зазначили, що конфлікт виник під час розпивання алкоголю в одному з місцевих закладів.

«Близько 22:00 вівторка, 3 серпня, до поліції звернулася буковинка та повідомила про побиття її 47-річного чоловіка на вулиці Ентузіастів у Чернівцях. Правоохоронці з’ясували, що потерпілий разом із 47-річним чернівчанином розпивав алкогольні напої в одному із закладів громадського харчування. Коли між чоловіками виник конфлікт, житель Чернівців ударив буковинця в голову, через це потерпілий упав. Лікарі діагностували у нього перелом основи черепа», – повідомили в прес-службі чернівецької поліції.

Правоохоронці затримали нападника та помістили до ізолятора тимчасового тримання. За фактом побиття слідчі поліції розпочали кримінальне провадження за ч.1 ст 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) ККУ.

Наразі причини конфлікту невідомі, правоохоронці встановлюють усі обставини події.