Росіяни залишили після себе тисячі підручників і атестатів у ліцеї в Куп’янську на Харківщині

У звільненому Куп'янську Харківської області правоохоронці провели огляд ліцею і вилучили понад п’ять тисяч російських підручників та атестатів про неповну загальну середню освіту російського зразка, повідомила Харківська обласна прокуратура.

«Правоохоронці вилучили понад 5 тисяч російських підручників для школярів 1-11 класів. Крім того, виявлено і атестати про неповну загальну середню освіту російського зразка, підписані так званим "главой военно-гражданской администрации Харьковской области"», – йдеться в повідомленні.

Крім того, на одній з коробок, де були книжки з Краснодара, росіяни залишили вірш про «мир та дружбу».

Правоохоронці повідомили, що огляд ліцею проводили в рамках кримінального провадження за фактом колабораційної діяльності.

Куп’янськ перебував під російською окупацією з перших днів повномасштабної війни після того, як міський голова Геннадій Мацегора здав його росіянам добровільно. Більшу частину Куп’янська українська армія звільнила від загарбників 10 вересня, решту міста звільнили в наступні дні.