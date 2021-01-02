В останні кілька років Last Christmas постійно повертається у топ-10 британського хіт-параду

Пісня Last Christmas поп-дуету Wham! – один з найвідоміших різдвяних хітів – вперше за 36 років зайняла перше місце у британському хіт-параді.

Написаний Джорджем Майклом у 1984 році хіт постійно повертався у чарти, але до 2021 року мала статус релізу, який найкраще продавався, але ніколи не був №1. Першого січня The Official Charts Company повідомила, що сингл нарешті піднявся на першу позицію.

«Після 9,2 мільйонів прослуховувань за минулий тиждень святкові улюбленці піднялися із третього на перше місце в офіційному чарті, досягнувши вершини у четверту річницю смерті Джорджа Майкла. Last Christmas встановила новий рекорд як сингл, що найдовше досягав №1», – йдеться в офіційному повідомленні організаторів британського хіт-параду.