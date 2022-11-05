Раніше у США заявили, що Пхеньян таємно передає Москві боєприпаси для війни в Україні

Супутникові знімки зафіксували поїзд із Північної Кореї, який вʼїжджає до Росії 4 листопада. Вперше за кілька років карантину на цьому маршруті спостерігають рух. Це помітив сайт 38 North, а деталі подає Bloomberg.

Рух помітили на єдиному наземному сполученні між двома країнами вдень 4 листопада. Це сполучення не працювало з лютого 2020 року, адже КНДР закрила його через пандемію коронавірусу.

«У п'ятницю вранці о 10:24 за місцевим часом (01: 24 UTC) на одній із колій поруч із зоною обробки вантажів було видно склад з трьох закритих вагонів. Східний вагон світло-блакитний, другий здається більш темно-синім, а задній вагон червонувато-коричневого кольору», – повідомили у виданні.

Трохи пізніше поїзд був помічений недалеко від прикордонної станції «будинок корейсько-російської дружби». А після цього локомотив і три вагони з'явилися на станції Хасан, за два кілометри від кордону.

Сайт 38 North пише, що за знімками неможливо визначити призначення поїзда.

«За знімками неможливо визначити призначення поїзда, але перетин відбувається на тлі повідомлень про продаж зброї з Північної Кореї до Росії та загального очікування на відновлення торгівлі між двома країнами», – сказали в 38 North.

Останній аналіз 38 North зʼявився за кілька днів після того, як США звинуватили Північну Корею в таємному постачанні Росії артилерійських снарядів для використання під час вторгнення в Україну.

За даними американської розвідки, Північна Корея намагається приховати постачання, створюючи враження, нібито боєприпаси відправляються до країн Близького Сходу чи Північної Африки.

Офіційні посадовці США заявили, що працюватимуть над викриттям і протидією постачань до Росії з Ірану та Північної Кореї й будуть націлені на мережі, які дозволяють ці постачання. І все ж вони чітко не пояснили, як саме планують це зробити.

Північна Корея була однією з п'яти країн, які проголосували проти резолюції ООН, яка засуджує Москву за її вторгнення в Україну. У липні Північна Корея стала третьою країною, яка визнала «ДНР» та «ЛНР» незалежними державами після так званих «референдумів». Україна розірвала відносини з КНДР через визнання «ЛНР» і «ДНР».