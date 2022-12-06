Олександру Онищенку видали паспорт Північної Македонії «за нез'ясованих обставин»

Уряд Північної Македонії вирішив відкликати рішення про надання громадянства колишньому нардепу Олександру Онищенку, який перебуває під санкціями США й фігурує в корупційному розслідуванні в Україні. Про це з посиланням на Balkan Insight (BIRN) пише «Європейська правда».

«Уряд Північної Македонії скасував своє попереднє рішення про надання громадянства Олександру Онищенку після того, як BIRN повідомив, що українцю-втікачу, який також перебуває у чорному списку США, було видано паспорт за нез'ясованих обставин», – йдеться у повідомленні видання.

Зазначимо, що рішення про надання Онищенку громадянства було ухвалене ще наприкінці травня 2022 року на засіданні уряду Північної Македонії. Воно було ухвалене без обговорень і за відсутності самого екс-депутата.

У протоколі засідання уряду зазначалось, що громадянство Онищенку було надане з урахуванням «позитивного висновку Агентства у справах молоді та спорту» Північної Македонії.

Олександр Онищенко – колишній депутат від «Партії регіонів» Віктора Януковича. Українські правоохоронці розшукують Онищенка за підозрою в низці злочинів. За версією слідства, він створив злочинну організацію, учасники якої з січня 2013 року до червня 2016-го заволоділи понад 1,6 млрд грн від реалізації газу за договорами про спільну діяльність із ПАТ «Укргазвидобування». Через це компанія «Укргазвидобування» зазнала понад 740 млн грн збитків.

Правоохоронці вважають, що в цій злочинній організації було 29 осіб. Їм усім повідомили про підозру. Під час розслідування заарештували 6 млн євро, один літак, офіс злочинної організації, 10 квартир, 9 будинків, 10 земельних ділянок, 11 автомобілів, 39 банківських рахунків на загальну суму 315 млн грн. З 2016 року Олександр Онищенко переховується від правоохоронних органів України.

11 січня 2021 року Міністерство фінансів США запровадило санкції проти семи людей та чотирьох організацій за втручання в американські вибори. Крім нардепа Олександра Дубінського, у список потрапили екс-прокурор Офісу генпрокурора Костянтин Кулик, екс-нардеп Олександр Онищенко, політолог Андрій Теліженко, помічники нардепа Андрія Деркача Дмитро Ковальчук і Антон Симоненко, а також медіаменеджер Петро Журавель.

У жовтні 2021 року Онищенко отримав громадянство Росії.