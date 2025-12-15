Володимир Зеленський разом з європейськими лідерами під час зустрічі в Албанії у травні 2025 року

У понеділок, 15 грудня, Європейські лідери опублікували план гарантій безпеки для України у разі завершення російсько-української війни. У спільній заяві йдеться, що над цими гарантіями зобов’язались працювати США та Європа.

У заяві зазначається, що Європа вітає мирні зусилля США щодо завершення російсько-української війни. Також стверджується, що лідери Європи та США погоджуються, що «забезпечення безпеки, суверенітету та процвітання України є невід'ємною частиною ширшої євроатлантичної безпеки». Тому Європа та США зобов’язуються забезпечити надійні гарантії безпеки та підтримку економічного відновлення для України у разі угоди про припинення війни.

Зокрема, Європа та США зобов’язуються підтримувати українську армію, яка у мирний час має залишатися на рівні до 800 тис. військових, щоб мати можливість захистити територію України. Крім того, у межах «Коаліції рішучих» Європа за підтримки США планує створити «Багатонаціональні сили України» для відновлення ЗСУ, захисту неба та безпеки у морі, з можливими діями на території України. Також план гарантій безпеки передбачає, створення механізму контролю припинення вогню, моніторинг має очолити США. Йдеться про попередження атак, фіксацію порушень і реагування на них.

Крім того, Європа та США юридично фіксують зобов’язання у разі нового нападу на Україну реагувати військовими, розвідувальними, економічними та дипломатичними засобами.

Також гарантії безпеки для України передбачають інвестиції та« надання значних ресурсів» для відбудови країни. Плануються взаємовигідні торгівельні угоди, а також наголошується на необхідності компенсації Росії завданої Україні шкоди. Для цього російські активи в Європейському Союзі залишатимуться замороженими.

Ще один пункт гарантій безпеки для України – підтримка її євроінтеграційного курсу.

Вказується, що заяву підписали лідери Німеччини, Данії, Фінляндії, Франції, Італії, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Швеції, Великої Британії, а також голова Європейської ради Антоніу Кошта та голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Нагадаємо, у січні 2025 року Володимир Зеленський повідомляв, що чисельність української армії становить 880 тис. військових. У лютому 2025 року Володимир Зеленський заявляв про необхідність збільшити українську армію до 1,5 млн військових, якщо Україна не стане членом НАТО.