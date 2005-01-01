Як зміниться Львів у 2018 році

Як житиме Львів і львів'яни у 2018 році, що зміниться на вулицях міста, у школах та дитсадках, громадському транспорті і у лікарнях. ZAXID.NET підготував добірку найважливіших планів міста на 2018 рік.

Охорона здоров’я

1. З січня 2018 року в Україні робить перший крок медична реформа, яка змінює принцип фінансування надання первинної медичної допомоги. Гроші вперше будуть виплачувати за конкретну допомогу надану конкретному пацієнтові. Але щоб цей механізм запрацював, треба змінити статус закладів охорони здоров’я. Зараз вони працюють як бюджетні установи, а повинні перейти у статус комунальних некомерційних підприємств. На це МОЗ відводить закладам охорони здоров’я рік. Львів планує такий перехід зробити впродовж перших шести місяців 2018 року.

2. З Нового року в міській дитячій лікарні на вул. П. Орлика відкривається нове дитяче офтальмологічне відділення, обладнане сучасним обладнанням, вартість якого 1,5 млн грн. Відділення розраховане на 15 ліжок. Тут маленькі пацієнти міста, у тому числі і немовлята, проходитимуть діагностику, при потребі їх оперуватимуть, а також реабілітацію.

3. На базі 4-ї міської поліклініки на Сихові у 2018 році планують відкрити Центр раннього втручання. Це нова методика, яка передбачає раннє втручання в сім ї, в яких є діти віком до 4 років з певними вадами розвитку й котрі потребують допомоги психолога, реабілітолога, невропатолога, педіатра. Фахівці втручатимуться в такі сім’ї, аби і дітям допомогти, і батьків навчити, як доглядати таких дітей, поводитися з ними.

4. У 2018 році у Львові на базі 8-ї міської клінічної лікарні і Львівської міської лікарні швидкої медичної допомоги планують відкрити перші в Україні відділення невідкладної допомоги. Це новий структурний підрозділ, який буде на першому поверсі лікарні, обладнаний сучасним обладнанням, де гострим хворим відразу проведуть відповідні обстеження і визначать, якої саме допомоги вони потребують: оперативного втручання, протишокової терапії тощо.

Соціальне життя

1.У бюджеті міста на 2018 рік закладено 100 млн грн на матеріальну допомогу учасникам АТО. У 2017 році 1000 учасників АТО отримали матеріальну допомогу по 100 тис. грн. У Новому році ще 1000 бійців отримають такі грошові виплати.

Фінансову підтримку отримають й батьки та діти героїв, які загинули.

2. У 2018 році у Личаківскому районі на вул. К.Левицького, 67 відкриють сучасний відділ соціального захисту, який працюватиме за принципом роботи «Прозорий офіс». У ньому впроваджуватимуть нові стандарти соціального обслуговування мешканців.

3. У 2018 році на вул. Угорській, 2 планують відкрити Центр надання комплексу соціальних послуг для внутрішньопереміщених осіб та дітей-сиріт м. Львова.

4. Довгожителям м. Львова, яким виповниться 100 років і більше, у 2018 році на день уродин виплачуватимуть грошову виплату у розмірі 5 тис. грн.

Школи та дитсадки

У наступному році у Львові планують відкрити 18 нових груп для дітей у дитячих садках. Місто має амбітну мету скоротити чергу у дитсадки до 2020 року до нуля.

У 2018 році відкриють 18 нових груп у дитсадках

Також продовжуватимуть ремонтувати майданчики біля садків та стадіони біля шкіл. Для шкіл закуповуватимуть нове обладнання, зокрема для оснащення лабораторій для проведення уроків природничого блоку.

Для львівських шкіл продовжуватимуть закуповувати сучасне обладнання/ Фото «Твоє місто»

Велику увагу приділятимуть розвитку інклюзивної освіти: наповнюватимуть інклюзивно-ресурсний центр, де педагогам допомагають адаптуватися, щоб відкривати у школах якомога більше інклюзивних класів.

Для дітей готують низку проектів, які матимуть на меті опанування нових компетенцій: у сфері волонтерства, аніматорства тощо. Для підвищення мотивації вчителів проводитимуть майстер-класи із відомими людьми. Найталановитіших учнів і педагогів, як і цього року, преміюватимуть.

Також розвиватимуть систему національно-патріотичного виховання. Для цього продовжать оснащувати позашкільний табір «Старт» у Сколівському районі, де уже цього року почали створювати смугу перешкод. У 2018 році її мають завершити. У подальшому табір стане придатним для військово-польових зборів.

Спорт та дозвілля

У 2018 році розвиток спортивної інфраструктури міста продовжить набирати обертів. На вул. Винниченка, 4 облаштовуватимуть центральну зону для активного відпочинку містян. Планують капітально відремонтувати скейт-майданчик. Тут влаштують освітлення на сонячних батареях. На майданчику для баскетболу замінять покриття, і він стане придатним для ігор у баскетбол та футбол. Також на цій території встановлять сучасні тренажери, столи для ігор у шахи.

На вул. Винниченка, 4 відремонтують скейт-майданчик

Ще один сучасний мультифункційний комплекс на вул. Марка Вовчка, 3. Тут влаштують майданчик з універсальним поліуретановим покриттям для гри у футбол та баскетбол, сучасний майданчик для занять «Street Workout», вуличні тренажери, буде встановлено столи для гри у настільний теніс. Для відвідувачів відновлять трибуни та влаштують пандуси.

Очікується, що нові дитячі майданчики відкриють на вул. Чорноморській, 12 та на Кастелівці. ЛКП «Спортресурс» започаткує також надання послуг з ремонту дитячих майданчиків у місті.

Що ж до підтримки розвитку спорту, то активно розвиватимуть новостворений «Клуб ігрових видів спорту». Він має вивести підготовку юних спортсменів до змагань з ігрових видів спорту на новий рівень. Для найкращих спортсменів, які готуються до Олімпіади-2020, планують також запровадити премію у 10 тис. грн. У 2018 році у Львові хочуть вперше провести «Гонку націй».

Громадський транспорт

У 2018 році мерія планує придбати 50 вживаних трамваїв, 100 нових великих автобусів та 40 нових тролейбусів. Тролейбуси купуватимуть за кредит Європейського банку реконструкції і розвитку, трамваїв – коштом міського бюджету. Щодо джерел фінансування придбання автобусів розглядають кілька версій, зокрема – можливість взяти їх у лізинг.

Цьогоріч Львів придбає 100 великих автобусів

Цього року Львів також може підписати угоду з Європейським інвестиційним банком про отримання 40 млн євро кредиту на придбання ще 100 автобусів та 10 трамваїв, однак закуповуватимуть цей транспорт найімовірніше вже в наступні роки.

Навесні 2018 року ЛКП «Львівавтодор» визначить переможця тендеру, у якому беруть участь 17 компаній, на впровадження електронного квитка у міському громадському транспорті. Протягом року триматиме робота над впровадженням е-квитка спочатку в електротранспорті, а пізніше – в автобусах. Повноцінно запрацювати електронний квиток має в 2019 році.

Крім того, цілком імовірно, що в 2018 році мерії нарешті вдасться провести конкурс автобусних перевізників, який уже рік заблокований у судах, оскільки наразі більшість судових процесів завершуються. Проведення конкурсу дозволить укласти з перевізниками нові договори, у яких передбачити штрафи за невиїзди на маршрути.

Дороги та велодоріжки

Через зменшення бюджету розвитку у 2018 році реконструкції вулиць будуть не надто масштабними. Серед планів мерії – завершити розпочатий у 2017 році ремонт вул. Личаківської (від Мечникова до Пасічної) та відремонтувати таки найаварійнішу ділянку вул. Замарстинівської від вул. Гайдамацької до Липинського, яку через зношені колії в грудні закрили для руху трамваїв.

Крім того, серед планів – реконструкція пл. Двірцевої, ремонт вул. Пластової, Сагайдачного, Холодної та завершення ремонту Чернівецької, а також початок будівництва пішохідного мосту на вул. Сулими – Головатого та автомобільного на вул. Шевченка – Ковча.

Візуалізація майбутньої реконструкції пл. Двірцевої

Крім того, у 2018 році планують розпочати будівництво нових велодоріжок – на вул. Княгині Ольги, де також відремонтують тротуари (проект планували реалізувати в 2017 році, але перенесли через брак коштів), та на просп. Чорновола, вул. Замарстинівській, Варшавській.

Масштабні зміни очікують на організацію дорожнього руху в центрі Львова. Частину вул. Дорошенка закриють для приватних автомбілів, залишивши її для громадського транспорту і пішоходів. У разі завершення судової тяганини у Львові можуть нарешті реалізувати зміни в організації руху на частинах просп. Чорновола, Городоцької та прилеглих вулицях. Крім того, частково зміняться схеми руху на вул. Науковій та вул. Стуса.

Цьогоріч Львів також розраховує підписати з Європейським інвестиційним банком договір про отримання 38,7 млн євро кредиту на безпеку дорожнього руху – облаштування кільцевих перехресть, покращення пішохідної та велоінфрастркутури, встановлення нових і заміну старих світлофорів, модернізацію зупинок громадського транспорту. Протягом року триватимуть процеси погоджень, а розпочати реалізацію проектів вдасться, найімовірніше, уже в наступні роки.

Інвестиційні проекти

Цьогоріч проведуть вишукувальні роботи на місці будівництва майбутнього підземного паркінгу на пл. Петрушевеча, а влітку мерія оголосить інвестиційний конкурс для пошуку компанії, яка б реалізувала цей проект. Дворівневий паркінг на 300 паркомісць планують збудувати під сквером. Крім будівництва паркінгу запланована також реконструкція самої пл. Петрушевича. Однак від прокладання дороги через сквер, як планувалося раніше, ЛМР відмовилась. На цій же площі, але не в межах інвестиційного проекту, збудують торгово-офісний центр.

Перший підземний паркінг збудують на пл. Петрушевича в центральній частині Львова

З будівництвом ще одного паркінгу – під площею біля ЛНУ ім. Франка – ситуація складніша. Тут ще потрібно затвердити детальний план території і отримати низку дозволів від уряду та Верховної ради. Тож чи вдасться провести інвестиційний конкурс на будівництво паркінгу біля університету в 2018 році, наразі не відомо.

На початку року мерія затвердить детальний план території, на якій планують збудувати канатну дорогу на Високий замок. Однак інвестиційний конкурс оголосять лише в разі отримання необхідних погоджень від ЮНЕСКО й уряду.

Будівництво та реставрація

На території «Шевченківського гаю» у 2018 році хочуть збудувати безкоштовну стоянку, на Новому Львові у рамках розбудови мікрорайону заплановано почати будівництво нової школи та дитсадка. Цьогоріч почнуть будувати меморіал Героям Небесної сотні у центрі Львова, а також запланували зводити сучасний міський архів на вул. Науковій.

ПАТ «Львівобленерго» у січні 2018 року планує розпочати будівництво нової підстанції на постачання електроенергії до багатоповерхівок. На будівництво витратять приблизно 250 млн грн. За потужністю ця підстанція має бути схожою до тієї, що забезпечує електроенергією мікрорайон Наукова.

На межі Франківського та Залізничного районів Львова у 2018 році запланували звести пішохідний міст. Він буде прокладений над залізничної колією з вулиці Антона Головатого до вулиці Сулими. На будівництво моста потрібно приблизно 9 млн грн.

У 2018 році у Львові проведуть реставрацію та консервацію руїн Високого Замку, ремонтно-реставраційні роботи костелу Домініканців на пл. Музейній, а також відреставрують близько десятка балконів та фасади будинків-пам’яток архітектури.

Громадський бюджет

На реалізацію проектів-переможців громадського бюджету 2017 року цього року витратять приблизно 26 млн грн. Загалом у Львові реалізують 38 проектів, серед яких 4 великих ( бюджет проекту до 3 млн грн) та 34 малих (бюджет проекту до 500 тис. грн).

Зокрема, серед великих проектів перемогла ідея благоустрою подвір’я шкіл на розі вул. Чорновола – вул. Замарстинівської, ініціатива з купівлі обладнання для дитячої операційної, ідея реконструкції стадіону для СЗШ №97, а також облаштування мультифункційонального майданчику на території СЗШ №33.

Серед малих проектів є ідеї облаштування дитячих та спортивних майданчиків, заміни вікон у школах, встановлення камер відео спостереження та ін. Переглянути, де саме реалізують проекти громадського бюджету у 2018 році можна на онлайн-карті ZAXID.NET.

Сміттєпереробний завод і рекультивація

Весною 2018 року мають оголосити конкурс на проектування сміттєпереробного заводу у межах Львова. Через проблеми з документами на землю та спротив мешканців сусідніх сіл Львів будуватиме завод на території очисних споруд ЛМКП «Львівводоканалу» , а не на території ТЕЦ-2, як це заявляли раніше.

За словами мера Львова, у 2018 році мають розпочати перші роботи із будівництва заводу, а також розпочати рекультивацію. На ці роботи витратять кілька десятків мільйонів євро. Зокрема, 25 млн євро – кредит Європейського банку, 10 млн євро – грант від Європейського екологічного фонду та ще 43 млн грн витратять на ці роботи з міського бюджету.

Сквери та громадські простори

У цьому році у Львові продовжать активно відновлювати сквери та громадські простори. Приблизно за 2 млн грн відремонтують сквер біля школи №97 на вул. Миколайчука, 18. Ремонт скверу «Кам’янка» на Рясному коштуватиме близько 1 млн грн, а ремонт скверу Заньковецької поблизу костелу св. Антонія – близько 450 тис. грн. Відремонтують і громадський простір на вул. Чупринки, 85. Однак наразі невідомо, скільки це коштуватиме. Також у цьому році облаштують дитячий майданчик у сквері св. Юра.

Також у цьому році завершать вже розпочаті об’єкти, як наприклад, питний фонтан на пл. Маланюка та фонтан «Водолій» на вул. Коперника. Також облаштують тротуари на проспекті Свободи біля пам’ятника Тарасові Шевченкові.

Управління архітектури ЛМР також планує облаштувати на перехресті вул. Коперника та вул. Стефаника сквер ім. Андрія Кузьменка (Скрябіна) під назвою «Місця щасливих людей». Для цього об’єкту вже є затверджений проект, однак грошей наразі не виділено. Ймовірно, гроші на цей об’єкт знайдуть навесні, коли буде перегляд бюджету.

Окрім цього планують облаштувати і громадські простори, які стали переможцями громадського бюджету. За майже 500 тис. грн відновлять сквер на вул. Рибній. Облаштування Лесиного скверу поблизу СЗШ № 75, що на вул. Караджича, та біля Львівського коледжу транспортної інфраструктури, що на вул. Снопківській, коштуватиме по 500 тис. грн. У стільки ж обійдеться облаштування студентського парку на вул. Пекарській.

Парки

У 2018 році запланований і капітальний ремонт п’яти парків: «Залізна вода» (1,5 млн грн), Личаківський (2 млн грн), парк на вул. Виговського (1 млн грн), парк «700-річчя» (3 млн грн) та Стрийський парк (3 млн грн). На часткову реконструкцію парку «Білогорща» виділено 2 млн грн, а на оновлення освітлення парку «Знесіння» – 1,5 млн грн.

Окрім цього, ремонутватимуть і Замарстинівський, Скнилівський парки та ім. Б. Хмельницького. Однак наразі конкретних сум на ці об’єкти не виділено.

Така ж ситуація і з парком на вул. Роксоляни на Левандівці, за створення якого депутати ЛМР проголосували під час одного із засідань сесії. За словами директора департаменту містобудування Сергія Коровайника, у цьому році завершать оформляти усі необхідні документу для створення парку та почнуть перші роботи з його облаштування. Однак наразі не затверджено більш клонкретних планів щодо цього об’єкту.

Озеленення

У цьому році, як і в попередні, озеленюватимуть вулиці Львова. У планах управління екології ЛМР висадити у місті щонайменше 7 тис. дерев. Однак про вартість озеленення буде відомо навесні. Тоді ж будуть вирішувати, на яких саме вулицях по скільки дерев висадити.

Безпека міста

За словами керівника управління безпеки міста ЛМР Юрія Діля, у наступному році у Львові продовжать розширювати систему відеоспостереження. Якщо у 2017 році проклали близько 5 км кабелів, то вже у цьому з метою розширення системи відеоспостереження планують провести ще 20 км кабелів та встановити 100-120 камер спостереження. Це суттєво розширить мережу відеоспостереження. Камери встановлять на всіх в’їздах у місто, де їх ще немає.

Окрему увагу безпеці приділять і в «розумному» районі Львова на вул. Науковій. Там відеоспостереження облаштують на всіх зупинках.

Також камерами відеоспостереєження обладнають 20 шкіл, не враховуючи школи №65 та №68, відеоспостереження в яких облаштують у межах громадського бюджету.

Львівщина

У наступному році на Львівщині, першій в Україні, планують завершити аудит земель сільськогосподарського призначення, що має сприяти підвищенню ефективності їх використання.

Керівництво області має на меті досягнути підвищення рівня зарплат, оскільки це має допомогти стримати відтік трудових емігрантів у сусідню Польщу. За оцінкою голови Львівської ОДА Олега Синютка, для цього зарплати мають зрости до 12 – 14 тис. грн.

Розвитку економіки краю має сприяти подальша реконструкція доріг, і їх проводитимуть так само масштабно, як і в 2017 році. У наступному році планують відкрити залізничний Бескидський тунель на межі Львівської та Закарпатської областей. До кордону із Польщею зі Львова планують збудувати євроколію. Польський уряд передбачив у держбюджеті кошти на створення пункту пропуску Мальховіце-Нижанковичі.