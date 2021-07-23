Вибухівку з річки вилучили спеціальні водолази-сапери з Хмельниччини

У річці Серет поблизу Тернополя виявили три снаряди часів Другої світової війни. На них у воді натрапили випадкові люди, які приїхали відпочити на річку в селі Долішній Івачів. На місце події викликали рятувальників.

Вилучення та ліквідація снарядів ускладнювалася тим, що вони залягали на глибині близько півтора метра, а для того, щоб їх обережно витягнути з води, треба було залучити спеціальний підрозділ водолазів-саперів. Таке відділення підводного розмінування групи піротехнічних орбіт є лише в Хмельницькій області. Тому спеціальні водолази-сапери приїхали до Тернополя, щоби витягнути з води три снаряди.

«18 липня відділенням підводного розмінування групи піротехнічних робіт Аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Хмельницькій області було вилучено з річки три вибухонебезпечних предмети, а саме: 82 мм мінометну міну та два артснаряди калібру 152 та 105 мм», – повідомляє головне управління ДСНС в Хмельницькій області.

Вибухівку знешкодили в кар'єрі поблизу Тернополя

Снаряди передали піротехнікам з Тернопільщини. Того ж дня вибухівку підірвали в віддаленому і спеціально призначеному кар'єрі поблизу Тернополя.