Поблизу Тернополя водолази дістали із річки три снаряди
На снаряди під час купання натрапили відпочиваючі
У річці Серет поблизу Тернополя виявили три снаряди часів Другої світової війни. На них у воді натрапили випадкові люди, які приїхали відпочити на річку в селі Долішній Івачів. На місце події викликали рятувальників.
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Вилучення та ліквідація снарядів ускладнювалася тим, що вони залягали на глибині близько півтора метра, а для того, щоб їх обережно витягнути з води, треба було залучити спеціальний підрозділ водолазів-саперів. Таке відділення підводного розмінування групи піротехнічних орбіт є лише в Хмельницькій області. Тому спеціальні водолази-сапери приїхали до Тернополя, щоби витягнути з води три снаряди.
«18 липня відділенням підводного розмінування групи піротехнічних робіт Аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Хмельницькій області було вилучено з річки три вибухонебезпечних предмети, а саме: 82 мм мінометну міну та два артснаряди калібру 152 та 105 мм», – повідомляє головне управління ДСНС в Хмельницькій області.
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