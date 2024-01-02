Тіло виявили перехожі поблизу залізничного вокзалу у Жовкві

Поліція Львівщини встановлює особу жінки, тіло якої виявили перехожі 1 січня поблизу залізничного вокзалу у Жовкві.

Як розповіли ZAXID.NET у жовківській поліції, у понеділок, 1 січня, близько 12:00 на вул. Вокзальній у Жовкві перехожі виявили мертву жінку, віком близько 60-65 років. За попередніми даними, на її тілі немає ознак насильницької смерті. Правоохоронці просять допомогти встановити особу померлої.

Її прикмети: вік приблизно 60-65 років, зріст близько 165 см, повної статури, нижня щелепа вставна, волосся коротке русяве з сивиною, очі світло-коричневі.

Була одягнена у шапку сірого кольору, куртку тканинну зеленого кольору (осінню) на ґудзики, штани чорні із синтетичної тканини (легінси), светр червоного кольору з коміром, в’язаний, взута у валянки темно-сірого кольору із замком спереду.

P.S. Поліція встановила особу померлої жінки, це місцева мешканка. Тіло скерували на екпертизу для з’ясування причини смерті.