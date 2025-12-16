Які українські АЗС пропонують найвищі зарплати

Державна податкова служба вперше оприлюднила дані про сплату податків з кожного реалізованого літра пального, а також про середній рівень заробітних плат у мережах автозаправних станцій.

Згідно з інформацією ДПС, найвищі середні зарплати у жовтні 2025 року зафіксовано в мережах SOCAR – 36 200 грн, EPG (Rodnik) – 33 300 грн та UPG – 31 900 грн. До п’ятірки лідерів також увійшли OKKO із середньою зарплатою 31 600 грн та WOG – 29 800 грн.

Зауважимо, у липні 2025 року набули чинності законодавчі зміни, які встановили мінімальний рівень середньої зарплати на АЗС – не менше 16 тис. грн, починаючи з жовтня. За даними податкової, із 48 компаній, включених до переліку, лише вісім станом на жовтень мали середню зарплату нижче встановленого мінімуму.

Крім того, податкова почала вести окрему статистику щодо обсягу податків, які оператори АЗС сплачують з кожного проданого літра пального. Лідером за рівнем податкових відрахувань стала мережа Sun Oil, яка у жовтні сплатила 12,65 грн податків з одного літра пального. Водночас мережа OKKO у тому ж місяці перерахувала 1,66 грн з літра.

Як раніше писав ZAXID.NET, з нового року в Україні очікують підвищення акцизних ставок на бензин, дизельне пальне та автогаз. Це може призвести до подорожчання пального на АЗС на 1-3 гривні за літр.