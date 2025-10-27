Тиждень розпочнеться з поривів вітру

Львівські синоптики попередили про небезпечні метеорологічні явища у найближчу добу. Ввечері 27 жовтня та 28-29 жовтня очікуються пориви південно-західного вітру 15-20 м/​с (І рівень небезпечності, жовтий). У середу погода дещо зміниться.

У Львівської області 28 жовтня буде хмарно з проясненнями. Часом невеликий дощ, в горах – з мокрим снігом. Температура вночі 2-7°С тепла, вдень 6-11°С тепла. Погіршення видимості через опади. Атмосферний тиск зростатиме, відносна вологість повітря істотно не зміниться.

«На початку робочого тижня очікується проходження атмосферних фронтів із заходу, в другій половині тижня Львівщина перебуватиме під впливом підвищеного атмосферного тиску та очікується надходження теплих повітряних мас з південного заходу», – зазначив Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

Прогноз погоди у Львові та області з 27 жовтня до 1 листопада (графіка львівських синоптиків)

Впродовж тижня в області пройдуть невеликі дощі, які припиняться з середи. З вівторка по четвер переважатиме поривчастий вітер південно-західного напрямку. Температура повітря поступово зростатиме на 3-5°С – як нічна, так і денна.