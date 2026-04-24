Погода у Львові та області буде контрастною

На вихідних, 25 та 26 квітня, погода у Львові та області буде контрастною. У суботу мешканців Львівщини чекатиме сонячна погода та потепління, а у неділю різко похолодає.

Як вказано у прогнозі синоптиків, у суботу, 25 квітня, погоду визначатиме південна частина циклону з центром над Балтикою. У Львівській області буде мінлива хмарність. Без істотних опадів. Вітер західний, 9–14 м/с, вдень місцями пориви 15–20 м/с. Температура вночі – 2–7°С тепла, вдень – 15–20°С тепла.

Прогноз для Львова: 25 квітня температура вночі – 5–7°С тепла, вдень – 16–18°С тепла.

У неділю, 26 квітня, у Львові та області погода різко зміниться. Атмосферні фронти від циклону над Балтійським регіоном принесуть дощі, місцями з мокрим снігом. Вітер північно-західний, посилюватиметься до поривів 17–22 м/с. Вночі температура залишатиметься плюсовою, а вдень, порівняно з суботою, буде вже суттєво нижчою – близько 9°С тепла.

