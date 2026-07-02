Зіткнення повітряних мас стане каталізатором для розвитку грозових, місцями значних, шквалів 17–22 м/с

На початку липня на заміну аномальній спеці прийде різке похолодання, місцями до максимальних 20°С тепла вдень. Начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань пише, що інтенсивна спека рідко завершується спокійно та розповідає про небезпеку різкої зміни погоди.

Як вказано у прогнозі синоптика, незабаром холодний фронт остудить атмосферу, але це буде небезпечно.

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У п’ятницю, 3 липня, центральні області України перетинатиме активний холодний атмосферний фронт. За словами синоптика, це зумовить зіткнення двох різних за властивостями повітряних мас: розпеченої африканської та прохолодної нестійкої з акваторії Північного моря, що стане каталізатором для розвитку грозових, місцями значних шквалів 17–22 м/с, в окремих районах можливий град.

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«Раніше синоптики часто використовувався термін “різка зміна погоди” – коли температура повітря знижується на 10°С і більше за короткий проміжок часу. Саме такий різкий і відчутний температурний перепад прогнозуємо вже у п'ятницю. Небезпечна, нестійка, хоча і тепла погода з грозовими дощами, шквалами, місцями градом вимагатиме підвищеної уваги, тож під час грози не нехтуйте правилами безпеки!», – написав синоптик.

У суботу, 4 липня, буде довгоочікувана свіжість на фоні короткочасних грозових дощів. Середньодобова температура знизиться до 20–21°С та увійде в рамки клімату: вночі 12-17°С, вдень комфортні літні 20–25°С.

Нагадаємо, що найспекотніша погода майже тиждень трималася на заході України. 29 червня під час аномальної спеки Львів накрив буревій – у місті вітер повалив понад 90 дерев, пошкодив дахи, лінії електропередач, а блискавка влучила у дитину.

Синоптики називають липень найтеплішим місяцем року, а у 2026 році температура повітря протягом липня буде суттєво вищою за норму. Детальний прогноз на місяць.