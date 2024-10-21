Романа Якима затримали у власному кабінеті у липні 2018 року

Хустський районний суд Закарпатської області визнав винним експоліцейського Романа Якима у шахрайстві, але звільнив від покарання через закінчення термінів давності правопорушення. В опублікованому у судовому реєстрі вироку йдеться, що обвинувачений 2018 року працював поліцейським і сказав місцевій мешканці, що її онук скоював крадіжки. Через це необхідно сплатити потерпілим 11,5 тис. грн, хоч жодних злочинів не було.

За матеріалами справи, обвинувачений з 2016 року працював на посаді старшого оперуповноваженого сектору кримінальної поліції Хустського відділу поліції. Роман Яким 16 липня 2018 року перебував у службовому кабінеті повідомив пенсіонерці, що її внук причетний до крадіжок на території Хустського району. У вироку йдеться, що поліцейський скористався довірою літньої жінки і її необізнаністю у питаннях права. Обвинувачений сказав, що треба відшкодувати збитки потерпілим і він може передати їм гроші. Роман Яким сказав, що коли збитків не відшкодувати, то онуку жінки загрожує кримінальна відповідальність за скоєне.

Обвинувачений знову зустрівся з пенсіонеркою 19 липня 2018 року й продовжив доводити, що її внук скоював крадіжки. Поліцейський сказав, що йому потрібно 11,5 тис. грн, які він має нібито передати потерпілим. Пенсіонерка погодилася, але попросила час, щоб зібрати гроші, але 23 липня звернулася до поліцейських і розповіла про інцидент. Згодом, 28 липня, жінка знову прийшла в кабінет до поліцейського й принесла йому 11,5 тис. грн. Роман Яким запевнив, що потерпілі напишуть розписки про відсутність претензій до онука пенсіонерки, хоч жодних потерпілих не існувало.

У судовому засіданні Роман Яким не визнав провину. Він підтвердив, що два роки працював на посаді оперуповноваженого, але ніколи не був слідчим. За словами обвинуваченого, він випадково познайомився з пенсіонеркою. Роман Яким запевняв, що нічого не просив у жінки, а гроші йому підкинули в шухляду. Крім цього, обвинувачений переконував, що працівники внутрішньої безпеки не дозволили йому під час затримання залучити адвоката.

Потерпіла у суді розповіла, що проживає разом зі своїм онуком. Одного дня він втік і жінка пішла в поліцію, щоб написати заяву про його зникнення. За словами жінки, у відділку їй повідомили, що онук скоював крадіжки й треба відшкодувати гроші потерпілим. Пенсіонерка сказала, що особисто передала поліцейському гроші, які він поклав у шухляду, після чого вийшов з кабінету, а вона залишилася в кабінеті.

Суддя Ярослав Орос визнав Романа Якима винним у (ч. 1 ст. 190 ККУ), але звільнив від покарання через закінчення термінів давності. Експоліцейський має сплатити 3,6 тис. грн за судові експертизи. Вирок можна оскаржити у Закарпатському апеляційному суді.