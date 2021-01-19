Колишній офіцер білоруського спецпідрозділу «Алмаз» Ігор Макар, який опублікував записи розмов голови КДБ Білорусі Вадима Зайцева про планування вбивства журналіста Павла Шеремета, дав свідчення українскій поліції. Про це повідомила Нацполіція у вівторок, 19 січня.

Автора «білоруських плівок» допитали у середмісті Києва. У цій справі він має процесуальний статус свідка. Поліція стверджує, що чоловік повідомив слідчим додаткові факти, які можуть допомогти вийти на слід замовників вбивства Павла Шеремета.

« Наразі поліцейські перевіряють отримані дані. Аудіозапис направлений на фоноскопічну експертизу», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що 4 січня брюссельське інтернет-видання EUObserver оприлюднило розслідування про ймовірну причетність Олександра Лукашенка до усунення своїх політичних опонентів, зокрема журналіста Павла Шеремета .

Розслідування ґрунтувалося на записаних у 2012 році розмови тодішнього голови КДБ Вадима Зайцева під час інструктажу співробітників елітного контртерористичного підрозділу КДБ «Альфа» в його офісі у Мінську.

Аудіозапис та інші документи для розслідування журналістам передав екс-заступником командира бойової групи антитерористичного підрозділу МВС Білорусі «Алмаз» Ігор Макар.



Що відомо про вбивство Павла Шеремета

Нагадаємо, авто журналіста Павла Шеремета підірвали 20 липня 2016 року у центрі Києва. Незважаючи на значний суспільний резонанс, досі справа лишалася нерозкритою. Попри численні експертизи, допити понад 1000 осіб, вилучення відео з камер спостереження обсягом понад 150 терабайтів, у справі про вбивство Шеремета до грудня 2019 року не було жодного офіційного підозрюваного.

Про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков 12 грудня 2019 року. Слідство підозрює п'ятьох осіб: лікаря й волонтера Юлію Кузьменко, добровольців АТО Владислава та Інну Грищенків, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, ветерана АТО Андрія Антоненка. Їхнє затримання викликало неоднозначну реакцію в суспільстві та обурило волонтерські і військові кола, які неодноразово виступали на захист своїх колег – не завжди мирно.