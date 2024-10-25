Потерпілий отримав тажку травму голови й помер наступного дня після інциденту

На стадіоні в селищі Локачі Володимирського району під час виконання вправи на незакріплених футбольних воротах тяжко травмувався 17-річний студент. Конструкція впала на хлопця й розтрощила йому череп. Наступного дня після інциденту потерпілий помер у лікарні. Про це повідомили 25 жовтня у пресслужбі поліції області.

За даними слідства, нещасний випадок стався 23 жовтня. У перерві між заняттями 17-річний студент Локачинської філії Оваднівського професійно-технічного ліцею пішов на стадіон займатися спортом. Хлопець виліз на незакріплені футбольні ворота, внаслідок чого вони перекинулись і впали на нього.

«Потерпілий отримав тяжкі тілесні ушкодження, а 24 жовтня, на жаль, помер», – констатують поліцейські.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 137 Кримінального кодексу України (невиконання або неналежне виконання професійних чи службових обов'язків щодо охорони життя та здоров'я неповнолітніх, що спричинило смерть потерпілого) й наразі встановлють відповідальних працівників, які мали б обстежувати технічний стан інвертарю на спортмайданчику. Санкція статті передбачає від трьох до п'яти років обмеження чи позбавлення волі.