У потерпілого виколоте око, подряпана уся спина, різана або укушена травма вуха

Поліцейські встановлюють обставини побиття дворічної дитини у Рівненському районі. Хлопчика госпіталізували з важкою травмою ока та раною вуха. Матір дитини стверджує, що син постраждав під час ігор з малолітнім сусідом, проте зізналася представниці соцслужб, що не памʼятає усіх подій того дня.

Як проінформували 24 жовтня у пресслужбі поліції області, 16 жовтня близько 15:00 медики повідомили правоохоронцям, що до Рівненської обласної дитячої клінічної лікарні доставили дворічного хлопчика, в якого діагностували травму ока та рану вуха. Матір потерпілого розповіла слідчим, що на її сина напав пʼятирічний сусід.

«Одразу до лікарні прибули правоохоронці, які виявили й інші тілесні ушкодження, тож за місцем проживання невідкладно скерували слідчо-оперативну групу та ювенальну превенцію. Крім того, з метою встановлення усіх обставин інциденту залучили й працівників служби у справах дітей: потерпілого хлопчика та його трирічного братика вилучили у сімʼї», – зазначила речниця поліції області Марія Юстицька.

Директорка Рівненського міського центру соціальних служб Ліана Диновська написала на своїй Facebook-сторінці, що на момент злочину у помешканні з дитиною перебували його матір, двоє дорослих і пʼятирічний сусід.

«У дитини виколоте око, подряпана уся спинка, різана або укушена травма вуха. За версією мами, травми малечі наніс колесом від машинки інший хлопчик, який з ним бавився у кімнаті. Фахівці вважають, що п’ятирічна дитина не могла нанести дворічному потерпілому такі ушкодження», – написала Ліана Диновська.

Ліана Диновська також зазначила, що матір дитини перебувала у стані сильного алкогольного сп’яніння і не пам’ятає що відбулося у той день, але вважає, що дитину побила донька її свекрухи. Жінка нібито розповіла про подію так: «дитину по підлозі тягали, немов, паршиве котеня».

Слідчі розпочали досудове розслідування за ч. 1 ст. 166 КК України (злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною). Відомо, що на обліку сім’я хлопчика не перебуває, проте матір неодноразово притягували до адміністративної відповідальності за різні злочини. Нині їй загрожує від двох до п'яти років обмеження або позбавлення волі.