Аварія сталася у селі Руська Долина, поблизу Виноградова

У середу, 6 березня, у селі Руська Долина, поблизу Виноградова, сталася смертельна ДТП. 29-річний водій мікроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter збив пішохода. Чоловік загинув на місці аварії, його особу встановлюють.

Як повідомили у поліції Закарпаття 6 березня, за кермом мікроавтобуса був житель села Грушово Тячівського району.

Водій за кермом був тверезий

«У селі Руська Долина водій допустив наїзд на чоловіка, який перебував на проїжджій частині дороги. Від отриманих травм пішохід помер на місці аварії. Водія освідували – за кермом чоловік перебував тверезий. Його авто вилучили та помістили на арешт майданчик», – інформують у поліції.

За порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвели до смерті людини, відкрили кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють особу загиблого та просять очевидців повідомити про обставини ДТП до найближчого підрозділу поліції або на лінію 102.