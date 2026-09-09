До призначення на Закарпаття Іван Карпович керував Дубенським ТЦК

Т.в.о. начальника Закарпатського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки призначили Івана Карповича. Про це ZAXID.NET повідомили в оперативному командуванні «Захід» у середу, 9 вересня.

Ексначальник Дубенського РТЦК почав виконувати обов’язки керівника Закарпатського ОТЦК 4 вересня, замінивши на цій посаді Андрія Савчука.

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Останній очолював обласний центр комплектування на Закарпатті з жовтня 2023 року. У грудні 2025 року Андрію Савчуку оголосили неповну службову відповідність, а пізніше у посадовця провели обшуки у рамках кримінальної справи за фактом незаконного позбавлення волі громадян України.

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Через перевірки представників омбудсмена, які встановили численні порушення в Ужгородському та Берегівському РТЦК, між Андрієм Савчуком та Дмитром Лубінцем виник конфлікт. Останній заявив, що керівник Закарпатського обласного ОТЦК має намір сфабрикувати кримінальну справу проти представника омбудсмена в регіоні Андрія Крючкова. У серпні Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий відсторонив Андрія Савчука від посади.

До призначення на Закарпаття Іван Карпович керував Дубенським РТЦК на Рівненщині. За словами заступника мера Рівного Юрія Поліщука, полковник Карпович є кадровим військовим і бойовим офіцером, який захищає Україну від початку російської агресії у 2014 році.