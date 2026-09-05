Полонений росіянин тягне пораненого українського прикордонника на велосипеді

Полонені російські військовослужбовці допомогли евакуювати пораненого українського прикордонника. Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

Там розповіли, що під час бою кілька українських прикордонників зазнали поранень і втратили можливість самостійно пересуватися. Для їхньої евакуації військові сформували ударно-пошукову групу, яка проклала новий маршрут. Під час виходу з позицій бійці також взяли в полон двох російських бійців.

Серед поранених був прикордонник Дмитро з позивним «ТриДе», який отримав кульове поранення. Коли з’явилася можливість евакуювати його з позиції, двоє полонених росіян самі запропонували допомогу.

Спочатку вони несли пораненого на собі, а потім у посадці знайшли старий дитячий велосипед і на ньому дотягнули пораненого. Загалом разом із «ТриДе» вони подолали близько 25 кілометрів.

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Як повідомляв ZAXID.NET, двоє 19-річних російських військових добровільно здалися в полон бійцям 3-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії «Спартан». За словами росіян, вони написали блогеру, військовослужбовцю 91-го окремого протитанкового батальйону Володимиру Золкін, який допоміг їм добратися до українських позицій.