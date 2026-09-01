На місці трагедії встановили памʼятник

Польща надала дозвіл Україні на проведення пошукових робіт у селі Ласків на Холмщині. Там поховані українці, вбиті у березні 1944 року. Про це повідомив заступник міністра культури України Іван Вербицький.

Пошукові роботи проведуть фахівці меморіально-пошукового центру «Доля» на замовлення Українського інституту національної памʼяті.

«Отримання дозволу є результатом домовленостей українсько-польської робочої групи з питань гідних поховань, що діє з ініціативи міністерств культури обох країн», – зазначив посадовець.

Директор підприємства «Доля» Святослав Шеремета уточнив, що дослідження планують на кінець вересня – початок жовтня. За його словами, частину загиблих поховали на українському цвинтарі, також є інформація про два масові поховання та ще поодинокі могили на території села. Пошукові дослідження мають допомогти встановити точне місце поховань.

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Ласків – село Грубешівського повіту Люблінського воєводства. До Другої світової війни там проживали українці, в селі була греко-католицька церква.

У березні 1944 року поляки з Армії крайової та батальйонів хлопських напали на село і вбили понад 300 українців. У памʼять про цю трагічну подію на місці згодом встановили памʼятник.

«10 березня 1944 року о 9-10 годині ранку велика банда поляків оточила село Ласків, запалила його смолоскипами і запальними кулями. Стріхи хат були солом’яними, то швидко загорілися. Люди стали ховатися по льохах, ямах. Та нічого не допомагало – був день, видно, де хто ховається. Кулі знаходили людей скрізь: в ямах і льохах. Бандити запалювали віхті соломи, кидали туди і димом душили людей», – писала у спогадах жителька Ласкова Надія Новосад-Мельник. Також вона додала, що в той самий день така ж доля спіткала о 4-ій годині ранку села Сиховичі і Сагринь. Вони були доволі великими: кожне налічувало близько 400 будинків та понад тисячу мешканців.

Знищена у 1938 році українська церква у Ласкові (фото з Вікіпедії)

Нагадаємо, посол України у Польщі Василь Боднар повідомляв, що польська влада не надала Україні жодного дозволу на проведення пошукових робіт. Тим часом поляки проводять розкопки на кількох локаціях в Україні.

Ласків стане першою локацією, де шукатимуть останки цивільних жертв, і другою загалом, де українці проведуть розкопки у Польщі. Першим наші пошуківці дослідили село Юречкова, де шукали останки вояків УПА. Проте пошуки не дали жодних результатів.