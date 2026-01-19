Консульство України в Гданську перетвориться на генконсульство

У польському місті Познань відкриється консульство України, а дипустанова у Гданську отримає статус генконсульства. Про це у понеділок, 19 січня, повідомив в інтервʼю «Укрінформу» посол України в Польщі Василь Боднар.

Консульство у Познані стане вже сьомою установою України. За словами Боднара, у січні до міста прибуде керівник нового консульства – хто ним стане, посол не уточнив.

«Сьогодні ми працюємо з місцевими органами влади щодо виділення приміщення, умов функціонування консульства тощо. Відповідні згоди від польської сторони ми вже отримали, і тепер відбувається їх імплементація», – сказав посол.

Також Василь Боднар розповів, що відповідно до рішення, ухваленого у листопаді 2025 року, консульство України у Гданську переоформлюють у генеральне консульство. Посол нагадав, що в грудні 2025 року голова МЗС Андрій Сибіга відкрив шосте консульство у Польщі – воно почало функціонувати в Жешуві.

Зазначимо, наразі у Польщі працюють шість державних консульських установ. Йдеться про консульства у Любліні, Вроцлаві, Гданську та Кракові, віцеконсульство в Жешуві та консульський відділ у Варшаві. Також Україна має девʼять почесних консульств на території Польщі.

Нагадаємо, 19 листопада міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський оголосив, що країна відкличе згоду на функціонування останнього російського консульства у Польщі. Консульство закривають у відповідь на теракт на залізниці у Польщі. Втім, вже в грудні країна вирішила не виселяти росіян із закритої дипустанови, побоюючись дзеркальних дій щодо польських дипломатів.