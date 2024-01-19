Не виключено, що цього дня мітингувальники знову заблокують польсько-український кордон

Польські фермери анонсували на 24 січня проведення великого національного протесту у зв’язку з погіршенням ситуації в сільськогосподарській галузі Польщі та великими об’ємами імпорту аграрної продукції з України. Цього дня з 12 до 14 години вони планують перекрити дороги по всій країні.

Як пише Rolnik info, трактори виїдуть на польські дороги практично в більшості воєводств. Лише у Західнопоморському воєводстві анонсовано близько 100 виїздів. Трактори з'являться на районних та воєводських дорогах.

«Від імені Правління Національної ради сільськогосподарських палат я підтримую акцію протесту, оголошену аграрною організацією Solidarnośc 24 січня 2024 року, і закликаю фермерів приєднатися до спільно організованих акцій», – заявив Віктор Шмулевич, президент Національної ради сільськогосподарських палат.

При цьому не виключено, що цього дня мітингувальники знову заблокують польсько-український кордон.

Нагадаємо, польські перевізники, які з листопада блокували прикордонні переходи з Україною, досягли згоди з урядом і розблокували їх.

Сьогодні стало відомо, що Європейська комісія виділила 230 млн євро допомоги для польських фермерів, щоб відшкодувати їхні збитки, які завдало вторгнення Росії в Україну. Водночас вона відмовилась від виконання вимоги заборонити імпорт зерна з України.