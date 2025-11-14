Дональд Туск прокоментував антикорупційну операцію НАБУ «Мідас»

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск на тлі корупційного скандалу в українському «Енергоатомі» закликав українців не толерувати будь-які прояви корупції, інакше це загрожує поразкою в повномасштабній війні з РФ. Про це він заявив на брифінгу 14 листопада, передає Portal Spozywczy.

«В інтересах Польщі, щоб Україна була незалежною державою, державою з інститутами, чесною державою, і ми хочемо продовжувати підтримувати Україну і будемо підтримувати Україну в її захисті від Росії, тому що таким чином ми захищаємо і Польщу. Однак буде все важче переконувати різних партнерів у необхідності солідарності з Україною, якщо будуть з’являтися такі факти», – сказав Дональд Туск, коментуючи антикорупційну операцію НАБУ «Мідас».

За його словами, ймовірно, президент України відреагував досить рішуче, і українська сторона відмовилася від наміру ліквідувати або позбавити повноважень Національне антикорупційне бюро (НАБУ).

Він також припустив, що Україна та Володимир Зеленський налаштовані притягнути до відповідальності всіх причетних до масштабної корупційної схеми.

«Українська держава і президент Володимир Зеленський, мабуть, дійсно зацікавлені в переслідуванні винних у цій корупції, але молоко вже розлилося, і ціна буде в будь-якому разі дуже високою. Я ще раз щиро закликаю всіх, хто в Україні має що сказати з цього приводу, – стережіться корупції, стережіться цієї російської моделі, бо ви програєте війну, якщо будете терпіти подібні інциденти», – додав Дональд Туск.

Що відомо про операцію «Мідас»

10 листопада НАБУ та САП повідомили про викриття масштабної корупційної схеми в енергетичному секторі України. Операція під кодовою назвою «Мідас» триває з літа 2024 року.

За даними слідства, зловмисники отримували хабарі від підрядників НАЕК «Енергоатом» у розмірі від 10% до 15% від вартості контракту. Незаконні кошти нібито легалізувалися через так званий «бек-офіс» у центрі Києва, через який, як було встановлено, легалізували приблизно 100 млн доларів. Приміщення офісу належить родині екснардепа, а нині сенатора в Росії Андрія Деркача.

Детективи НАБУ встановили, що злочинною організацією керував чоловік на прізвисько «Карлсон» (бізнесмен та бізнес-партнер президента Тимур Міндіч). Також на оприлюднених плітках згадуються посадовці з позивними: «Професор» (міністр юстиції та ексміністр енергетики Герман Галущенко), «Тенор» (виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки АТ «НАЕК "Енергоатом» Дмитро Басов), «Рокет» (колишній радник ексміністра енергетики Галущенка Ігор Миронюк), «Рьошик» (виконавчий директор з безпеки «Енергоатому» Ігор Фурсенко).

Також у справі фігурують працівниці бек-офісу з відмивання грошей Леся Устименко та Людмила Зоріна.

НАБУ та САП задокументували, як учасники схеми розкрадання в «Енергоатомі» передавали гроші колишньому віцепрем’єр-міністру Олексію Чернишову, якого у внутрішньому спілкуванні називали Че Гевара.

11 листопада НАБУ повідомило про підозри сімом учасникам схеми, у тому числі й Міндічу. П’ятьох фігурантів затримали та помістили під варту із можливістю внести заставу. Згодом Зеленський запровадив санкції проти Тимура Міндіча та Олександра Цукермана (позивний «Шугармен»). Обидва виїхали з України ще до вручення підозри.

На тлі корупційного скандалу у відставку подали міністр юстиції Герман Галущенко, який фігурує на записах НАБУ, а також міністерка енергетики Світлана Гринчук.